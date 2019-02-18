2019-02-18

記者鄒景雯／特稿

國民黨競爭二○二○的時鐘，最近有加速撥快的趨勢，可見激烈的程度。令人目不暇給的是，光是初選遊戲規則的討論，吳中央短短時間已經投出三記變化球，惹得人在美西進行產業之旅的朱立倫忍不住回擊：「國民黨不是自己在內部玩！」表達了「黨內互打」沒意思的情緒。

自稱「準備了三十年」的吳敦義正在蓄勢待發，他主動開啟對初選機制的戰場，是十分正常的表現，有關「全黨員投票、總統提名人兼任黨主席」之議一出，有人正面回應，有人態度保留，其實各方都在進行理性抉擇，換言之，都在算計如何才對自己有利，因此沒有誰比較清高的問題。

國民黨人開始呼籲不要黨內互打，這是件有趣的事，就好像面對大敵就在隔壁，社會輿情也經常勸告台灣各政黨應該砲口對外，政治人物總是充耳不聞，甚至內鬥內行、外鬥外行，屢屢給外敵各個擊破的空間。如今，這種「遠敵」與「近敵」哪個威脅比較迫切的矛盾，照樣在政黨內部上演時，或許可以提供一些自省與反思。而國民黨政治菁英關切黨內互打，也不應只看到「顯性的衝突」，還有更多的是「隱性的角力」，可能傷害比前者更大，絕不可視而不見。

舉例來說，在「九合一」的效應下，「韓流」絕對是所有國民黨山頭亟欲拉攏的對象，應是符合事實的描述，但是競選總統的人與地方首長的利害得失，基本上有格局與層次的分野，利益經常無法平行，則是個本質問題。最近韓國瑜市長為了兌現他的「人進來、貨出去」口號，講了不少兩岸觀點，由於聲量極大，覆蓋了國民黨的能見度，試問主張「讓民眾感受到國民黨有嶄新的方向更重要」、故而選擇首站到矽谷訪問的朱立倫，認同韓市長所帶的風向是今後國民黨的新方向嗎？不管是或不是，不都是另一形式的黨內互打？

其實，不僅是朱立倫要回答，所有國民黨角逐者都要思索，大家一方面在初選賽跑的競速成績，一方面如何統合十五個執政縣市的涉外事務政策步調，都是足以影響黨內提名與黨外選票的要素。因為國家領導人的選拔與地方治理的要求，民意的設定真的不同，如果二者間無法協同，非常可能會成為「鐘擺效應」是否在大選發生的關鍵。

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