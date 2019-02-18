柯擬結合第三勢力 籌組政團

2019-02-18

瞄準立委席次 合作對象包括親民黨、妙天國會政黨聯盟等

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕對於是否要選總統，台北市長柯文哲昨重申「等六月再說」。但據了解，柯計畫於全國各地推出「柯家軍」立委候選人，柯營內部高層透露，柯一定會組黨；由於「柯家軍」陳思宇於北市立委補選慘敗，柯開始思考串聯跨黨政治團體，籌組以政團聯盟為名的新政黨，角逐全國不分區及區域立委，對抗民進黨、國民黨。

據了解，柯的潛在合作者包括親民黨、與妙天禪師的國會政黨聯盟等，甚至包括綠黨、時代力量等藍綠以外的第三勢力。

北市府：沒有這樣的規劃

對於柯籌組政團一事，台北市政府發言人劉奕霆昨表示，沒有這樣的規劃，不知這種傳言從何而來。

不過，部分「柯家軍」幕僚指出，柯陣營不少人獻策，原本柯要以陳思宇試水溫了解「柯家軍」實力，然陳慘敗，柯陣營也拋出新想法，計畫串聯其他小黨籌組第三勢力政團，爭取不分區及區域立委。

柯文哲雖與親民黨主席宋楚瑜關係深厚，但知情人士透露，去年台北市長選舉期間，柯也透過台北市政府幕僚、官員及民間友人，接觸時代力量、綠黨、樹黨等第三勢力政黨。而社民黨則因質疑柯的立場鮮明，與柯較為疏離；至於時代力量，也因選後由邱顯智擔任黨主席，黨中央不與柯合作態度明顯，令柯陣營結盟計畫增添變數。

時力換黨魁 結盟添變數

即便如此，柯文哲籌組政團的風聲不斷，一位不具名北市議員則聽聞，前民國黨主席徐欣瑩有意「加盟」柯政團，近日遞出橄欖枝想爭取柯核心認同，盼透過柯政團的平台選立委。

民進黨「友柯」北市議員高嘉瑜有意參選北市立委，被問及是否擔心「柯家軍」參選衝擊民進黨選票？高則認為，柯文哲不可能全國每區都推人參選，應該會評估目的，有計畫性、目標地針對個別選區推人，民進黨可針對不同選區個別提出因應方案。

由於柯文哲日前走訪台中逢甲夜市，人氣同樣強強滾，當時媒體曾問柯是否要選總統？柯推稱「回台北再講」；媒體昨下午續追，柯則又指「等六月再說」。

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