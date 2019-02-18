酸朱》吳：2016全民調再換人 300萬票落選

2019-02-18

〔記者林良昇／台北報導〕美國之音昨天播出國民黨主席吳敦義專訪，主持人詢問吳敦義關於國民黨總統初選的問題，吳則再度對全民調提出質疑。他說，過去有用過民調的方式，但全民調的重大風險與缺點在二○一六年出現過，民進黨灌票給最好打、最弱的對象。

吳敦義表示，全民調在二○一六年已經示範過不可靠，才有臨時黨代表大會廢除原有提名的人，七百多個黨代表再用舉手徵召當時的黨主席參選，結果是三百多萬票的落選，所謂全民調後再更換，多少會傷害黨的元氣。

吳也提到，國民黨研議美式初選制度，是因為美國是實施民主制度最成功的大國之一，希望一方面確保美國那種制度，黨員有管道提出他所認同的黨員代表黨競選總統，對於新登記投票比重如何，已請智庫研究，還要一段時間，不會說迫在眉睫明天就要決定。

除了總統初選問題外，吳敦義接受美國之音專訪時，也談及兩岸、美中台關係等議題。

吳敦義表示，主張統獨都不是道德問題，只是現實的選擇問題。要統，現在時機還沒有成熟；要獨，會造成嚴重的情況。他參選國民黨主席時的政見是堅決反對台獨，也是國民黨基本立場。

吳敦義說，國內有人把中共總書記習近平的論述與九二共識錯誤連結，蔡總統與民進黨故意把一國兩制和九二共識兩件不相干的事情連在一起，這是不對的。他對於蔡總統的舉動完全不能接受。

引「桃園三結義」 比喻台美中關係

主持人詢問，如何看台美中三邊關係，有什麼貼切的比喻？吳敦義引用小說「三國演義」的橋段，認為最好的說法是「桃園三結義」，如同劉備、關公、張飛。關公的刀很厲害；劉備是做領導人的份量，慈祥、仁愛、溫和；張飛脾氣很大，武功很好。不過，吳並沒有解釋台美中誰是劉、關、張。

吳敦義表示，警察、強盜的比喻不好，因為沒有強盜和警察的問題。大陸與我們能穩定和平發展，我們也必須要有防禦性武器確保我們安全，不能不做萬全準備。美國也是我們重要貿易夥伴，也希望美國用合理價格賣給我們能保護自己安全的防禦性武器，這是合理的買賣，不是人家的小弟，拿大哥免費的武器。

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