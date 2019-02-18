吳拋全黨員投票 恐陷人頭紛爭

2019-02-18

上次黨魁選舉入黨黨員 只要補繳黨費就可投票 對吳有利

〔記者林良昇、陳鳳麗／綜合報導〕國民黨主席吳敦義拋出總統初選「全黨員」投票，黨內人士昨分析，全黨員投票若成真，恐將延續國民黨上次黨主席選舉陷入的人頭黨員爭議，當年大量入黨的黨員，只要依規定補繳黨費就可投票，該批投票部隊恐將左右二○二○總統提名，而在上次黨主席選舉勝出的吳敦義勢必會有極大優勢。

傳吳拿不分區 換取縣市主委支持

值得注意的是，吳敦義提出全黨員投票決定總統候選人，候選人就當黨主席的說法，黨內則盛傳吳敦義承諾給部分縣市黨部主委不分區立委席次；讓總統候選人與黨主席掛鉤，等於是向掌握黨員組織情況的地方黨部主委喊話，要幫吳催出總統初選的黨員票，否則說好的不分區就無法算數。

國民黨文傳會副主委兼發言人歐陽龍昨澄清，不管是七成民調三成黨員投票、美式初選、全黨員投票，都只是選項之一，黨中央已責成智庫研議，不是已決定要這麼做，也不可能是現在可以決定，更非黨主席說了算，外界的推論並不正確，也是錯誤解讀。

至於吳敦義提及全黨員投票產生的總統候選人等於黨主席，黨內推測與不分區佈局有關，歐陽龍說，提名的每個程序都要經過中常會，期程本來就是六月底到七月初產生總統候選人，初選辦法都還沒定論，外界不用過早解讀。

不過，吳敦義拋出總統初選全黨員投票的選項，仍引發有關人頭黨員爭議延燒的問題。二○一七年國民黨主席選舉期間，時任國民黨組發會主委的張雅屏當年五月中旬坦言，一月一日至二十日確實有大量入黨情形，新入黨員中，由同一介紹人介紹入黨的情況，確實有超過數百甚至上千人的情況。當時也傳出光是屏東就有五千人集體入黨。

郝選黨魁曾爆料 20天有七萬人入黨

國民黨當時的人頭黨員還有殺警案主嫌萬少丞，引發外界譁然，當年參選黨主席的國民黨副主席郝龍斌當時爆料，二○一七年短短廿天，新申請入黨的黨員高達七萬人，但二○一六年一整年新增加回復黨籍黨員僅有一萬六千七百餘名而已，痛批「靠人頭當選的黨主席將得不到尊重」。

黨內人士指出，二○一七年除了黨主席選舉外，也伴隨黨代表、中央委員選舉，所以人頭黨員才會爆量，當時黨員查核時，就有發現大量申請入黨的申請書是同一個電話、在同一個住址。

這名黨內人士認為，今年總統初選若採「全黨員」投票或是「七成民調、三成黨員投票」，這些二○一七年大批入黨的人頭黨員，只要補繳黨費就可以當作某些陣營的投票部隊，上次黨主席選舉有參與並且勝選的吳敦義將會有極大優勢。

最早提出「國民黨總統參選人用全民調產生」的南投縣長林明溱，昨不再對同鄉的黨主席吳敦義所提出的「全黨員投票決定」議題表態，他說「說什麼都會得罪人」，但林仍忍不住疾呼：「黨內要團結，不團結就執政無望！」盼有黨內大老出來協調，早日產生能勝選的參選人。

總統初選規則 吳朱王態度

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/