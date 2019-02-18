初選贏家兼黨魁 王：非常有創意

2019-02-18

〔記者蘇孟娟、湯世名／綜合報導〕國民黨主席吳敦義拋出總統初選全黨員投票，贏家可兼黨魁；表態參選總統的前立法院長王金平昨指出，這是「非常有創意的講法」，他同意「黨的候選人兼任主席」，但建立這個制度還要很久，在這次的初選上，恐怕也不容易達成。

「黨中央怎麼決定 我怎麼遵行」

至於初選方式爭議不斷，王金平指出，沒有一項方法是能真正公平公正，都有其優缺點，他不涉入這類的爭議，「黨中央怎麼決定，我怎麼遵行」，只要黨是用全黨最有利的方向作考量，黨所做的決定，他都會遵行，「大家要無私」。

吳敦義日前提出，如果黨內初選最後決定是由全黨員投票決定總統提名人選，他可以接受「總統提名人選兼任黨主席」；王金平昨表示肯定，他說，若能把制度建立好，開始實施，「誰願意當主席的，就盡量朝這個方向讓他去當候選人。」

王金平指出，他同意「黨的候選人兼任主席」，但建立這個制度還要很久，在這次的初選上，恐怕也不容易達成。

提名時程有人認為應提早到三、四月，王金平則表示不以為然，連問：「現在不是在準備了嗎？」「現在準備初選的人，不是同樣也在準備未來大選嗎？」「有什麼差別，沒有嘛？」他說，沒有耽誤到時間，「六月也好、七月也好，都是好的月份。」

王金平直言，他隨時在準備，何止高雄的陸軍，全台灣都佈置好了；準備沒有一百分的，當選就是一百分，敗選就是零分，他對於自己有信心，才會想要參加總統大選。

國民黨彰化縣立委補選候選人柯呈枋競選總部昨天成立，王金平站台輔選，媒體追問王金平為何日前被指「藍皮綠骨」時爆粗口？他說「藍皮台骨」與「漢魂台魄」都要，兼而有之，這八個字才能代表他的基本想法。王金平對於自創的「漢魂台魄」還解釋是兼具中華文化與台灣人的魄力。

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