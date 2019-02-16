吳敦義：總統人選操守 不能有致命傷

2019-02-16

初選不是先喊先贏 任何黨員都有機會

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨接受廣播節目專訪提及藍營總統人選條件時指出，品德操守不能有「致命的傷」，像去年九合一選舉他所提名的縣市長，個人與團隊就沒有貪贓枉法的紀錄。對於主持人追問如果是岳父或其他周邊的人有包袱？吳敦義只說，「我就告訴你，我現在統統都沒有意見，現在我都不評論。」

提名的縣市長沒人貪贓枉法

吳敦義前天曾強調，會在幾位參選人中衡量，如果品德、操守、政績良好，個人與團隊符合「廉」與「能」，他何必要參選？主持人昨問吳敦義，在朱立倫、王金平之外，難道還有其他挑選空間？吳說，當然有，國民黨未辦初選前，任何黨員都有機會，不是「先喊先贏」。

他強調，國民黨要透過一個公正的初選，推出一個品德、操守、能力、政績最好的人，「就是沒有致命的因素被打掉的，這個最重要。」

主持人追問，朱立倫目前民調最高，是否為勝選人選？吳表示，他統統沒有意見，完全開放。對於主持人要求自評個人勝選的可能，吳則不表意見，表示還在思考評估中。

吳敦義強調，就像去年九合一選舉，每個提名的候選人他都用心觀察，品德操守有沒有「致命的傷」，「如果有，被人家一槍斃命了，所以要非常小心，我提名的縣市長，都不會有他的團隊貪贓枉法的紀錄。」

對於黨內拱高雄市長韓國瑜聲浪大，可能的初選方案中有無包括直接徵召？吳敦義則說他完全開放，「我就是整個一張白紙」。

不過，當主持人問黨內有人認為如果各方參選人的民調不如台北市長柯文哲，是否直接徵召韓國瑜？吳敦義的反應是「拜託喔！」高雄市選戰最初韓的民調也是輸很多，後來才逐漸上來，如果根據一開始的民調，韓國瑜連選也不要選了，由於國民黨的提名機制好，韓國瑜的運氣也很好，去年南部淹大水後出現八千多個坑洞，成為民進黨執政被質疑的重點。

當年給朱兩個「嫁妝」選新北

對於外傳「吳王聯盟」對抗朱立倫的說法，吳敦義強調，當年是他將朱立倫從桃園縣長拔擢為行政院副院長，並協助朱立倫贏得新北市長，為了助朱選舉，他建議先給朱行政院副院長、國民黨副主席兩個合理的「嫁妝」，朱才能與民進黨的蘇貞昌、蔡英文有差不多的量級競選。

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