媒體稱藍3市長合體「出現鳳凰」 網友狂酸：造神無極限

2019-02-19 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕台南市第二選區立委補選剩下不到一個月，國民黨參選人謝龍介17日邀請黨內北、中、南三都首長侯友宜、盧秀燕及韓國瑜為其站台催票，希望拉抬聲勢。但有網友發現，某電視台則稱韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體讓天空出現「鳳凰展翅」雲朵，誇大怪力亂神的報導讓網友狂酸，「造神無極限」。

有網友在PTT貼出一張圖片，表示17日國民黨北、中、南三都首長侯友宜、盧秀燕及韓國瑜為謝龍介合體站台造勢，某電視台便以「異相？！三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」來加以報導，還找來民俗專家表示，會有此現象是因為「大吉現天」。

對此，本土樂團「拷秋勤」轉貼相關圖片狠酸，神鳥鳳凰?這應該是陳百祥的小雞雞吃米圖吧，圖片中這可笑的內容，是我們社會的新聞台喔，不說以為是低俗綜藝節目」。

臉書「打馬悍將粉絲團」也諷刺的說，「中天今天報導，韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體，讓台灣天空出現鳳凰了，中天能造神的，比北韓還誇張，真的不容易~~」。

PTT網友也留言狠酸「都什麼年代了 智障 XDDDDDDDDDDDDD」、「真的超級低能」、「這到底三小啦XDDDD 宦官獻媚是嗎XDDD」、「太扯啦 真的造神無極限欸」、「信這個台灣就沒救了」、「快笑死 這什麼封建神權社會才會有的智障東西」。

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