林智堅屏東台灣燈會取經 接力拚2021台灣燈會在新竹市

2019-02-22 14:06

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市成功爭取2021年台灣燈會主辦權，市長林智堅昨天率市府團隊參訪屏東台灣燈會並取經，林智堅對屏東縣府規劃的創意高度肯定，除欣賞「巨鮪來富」主燈及特色燈區，也在竹市展出的「新竹風行。國境之南」前直播介紹，邀請全國民眾參觀台灣燈會，一定要看融合光線與風的新竹市作品。

為請益舉辦台灣燈會的經驗，接力籌備2021年台灣燈會，林智堅到燈會區就先到燈會指揮中心與交通控制中心，了解活動的規劃與交通疏導秘訣，現場以數位無線圖傳監控系統，即時監測燈區周邊道路狀況，還擬定38套劇本，因應可能發生的交通狀況，都可做為團隊疏導參考，考量竹市腹地有限，交通規劃更成學問，林智堅特別請交通處要借鏡參考。

林智堅說，今年台灣燈會成功亮眼，屏東縣長潘孟安短短1年籌畫就有如此精彩感動的燈會，讓他很敬佩，這次燈會不僅有傳統燈會元素，還有創新發想，包括與intel合作的無人機表演，與充滿在地意象的黑鮪魚主燈「巨鮪來富」，都讓人驚豔。

林智堅晚間也開直播介紹由新竹市府設置在國際暨友誼城市燈區的「新竹風行。國境之南」，以彩虹模、冷陰極管，利用風吹動，將光線轉換到地面，看到風的律動，從早到晚都呈現出不同的面貌，他認為傍晚5點是最美的時段，歡迎民眾到屏東參觀時，不要錯過新竹的特色作品。

對接力辦2021年台灣燈會，林智堅說，看到屏東燈會如此成功，當然會有壓力，但壓力就是進步的動力，相信市府團隊會把壓力轉成動力，會把2021年台灣燈會做到最好。

林智堅強調，竹市有豐富的美食、美景、多處古蹟和歷史建築，加上高科技及玻璃產業加持優勢，市府會妥善規劃並全力以赴，展現竹市在地資源與特色，融合科技與文化，讓世界看見台灣新竹的美麗、活力與創意。

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