《民報》小編發文辱罵小英 鄉民發現「這間公司」早已解散

2019-02-21 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕《民報》小編20日下午3點41分，於臉書粉絲專頁抨擊總統蔡英文，團隊事後澄清是某成員想發表個人意見卻忘記切換帳號所致；有批踢踢實業坊鄉民發現，經營《民報》的「民報文化事業股份有限公司」早在今年1月15日就宣告解散。

《民報》小編在20日下午3點41分，於臉書粉絲專頁貼出小英總統宣布爭取連任的新聞，內容提及蔡英文認為「民調是死的，人心是活的，我們從來也不缺被人打壓」；小編卻在留言區抨擊，「不是打壓妳，而是选（選）妳，妳乱（亂）來，丟台灣人的臉，所以不支持妳連任」。

Ptt鄉民對此發出「問卦」討論《民報》小編立場，有鄉民發現營運《民報》的「民報文化事業股份有限公司」，在經濟部「公司登記資料查詢」系統中註明，已於108年01月15日宣告解散，因此鄉民們紛紛質疑目前《民報》背後的營運資金來源。

《民報》編輯部昨（20）日澄清，小編的留言「是某一擁有推文權限者，在回覆留言時，未查覺使用民報粉專的權限，並非民報的立場，其留言為個人意見，本報已移除其相關權限」；《民報》也在去年12月31日說明，「民報文化事業股份有限公司」解散後，「結餘捐入民報文化藝術基金會，繼續民報網路媒體平台的運作」，因此目前仍能看到《民報》新聞。

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