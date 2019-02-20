小編五毛上身嗆小英 《民報》聲明撇清：個人意見

2019-02-20 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕《民報》在2014年由前中央研究院長李遠哲、導演吳念真等各界人士跨界籌辦而成，在2018年宣布財務困難，決定在2018年12月31日解散，但目前持續有新聞產出，該報小編甚至公然轟總統蔡英文「丟台灣人的臉」，被網友懷疑是否收受中資。

該報編輯部則表示，公司內所有編輯與記者均擁有粉絲專頁推文權限，是有人一時未察使用報社名義發表個人意見，目前已將該則留言刪除。

《民報》小編在今（20）日下午3點41分，於臉書粉絲專頁貼出小英總統宣布爭取連任的新聞，內容提及蔡英文認為「民調是死的，人心是活的，我們從來也不缺被人打壓」；該報小編對此抨擊，「不是打壓妳，而是选（選）妳，妳乱（亂）來，丟台灣人的臉，所以不支持妳連任」。

網友發現小編用字遣詞均與中國五毛網軍無異，不但使用簡體字還用粗魯的口吻問候小英總統，因此質疑「民報上次裝可憐說撐不下去，該不會收了中國的資金吧？」、「看來是認主了」、「中國甜點吃入肚」、「原來是中華人民民報，亂台很會」、「原來你們是中國人的媒體，台灣網路上充滿台奸」。

《民報》過去曾自我澄清「沒有財團，沒有大企業家，沒有政治勢力的支持」，還以「最具公信力的前10大網路媒體」、「為台灣人民喉舌」自詡，如今卻爆出對蔡英文倒戈相向。

觀看《民報》小編全文請點擊下面

《民報》臉書傳送門

《民報》聲明全文：

針對民報報導「競選連任 蔡英文：民調是死的 以強烈意志力克服難關」，在臉書粉專上「民報」的留言引發爭議，民報說明如下，民報的編輯和記者們都具有臉書回覆網友留言的權限，此一留言是某一擁有推文權限者，在回覆留言時，未查覺使用民報粉專的權限，並非民報的立場，其留言為個人意見，本報已移除其相關權限。

民報是全台灣媒體最批判中國集權專制的，也是最反對中國併吞台灣的媒體，讀者長期看民報文章即可判斷。

民報編輯部2019/2/20

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