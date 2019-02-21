《民報》小編倒戈滅不了火 陳永興上火線批網軍汙名化民報

2019-02-21 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕一向被視為親綠挺獨的網路媒體《民報》，日前發生小編前腳剛分享小英總統宣布爭取連任的新聞，後腳立刻在新聞貼文留言中國五毛網軍風格的批評言論，引起外界譁然，雖然事後《民報》發聲明澄清留言是「小編個人言論」，但還是不被網友領情；《民報》創辦人之一的陳永興也親上火線，發聲明痛批「網軍將《民報》汙名化成遭中資收買」，強調「有判斷力的讀者自有公評」

針對小編倒戈，《民報》編輯部也隨即發聲明澄清，引發爭議的留言，純屬「某一擁有推文權限者，在回覆留言時，未查覺使用民報粉專的權限，並非民報的立場，其留言為個人意見。不代表本報立場。」

但聲明一出仍被網友戰翻，也有不少網友質疑《民報》被中國收買；對於被中資收買的質疑，《民報》創辦人之一的陳永興親上火線發表聲明指出，《民報》在財務困難情況下結束公司營運，6年總計虧損8000萬，目前財務清算中，估計僅有200萬剩餘款，現今由基金會支撐每月虧損30萬，已大量減少人力和稿費，僅剩少數員工加上6年來不支薪的陳永興醫師全力支援。

聲明強調，堅持台灣人立場的《民報》没有任何財團，政黨，特定來源資金，6年來靠300位來自醫界，文化界，學術界，中小企業的小股東支持，原本決定停辦，只因關心台灣的讀者不捨，オ續勉強維持；聲明中也痛斥有網軍企圖以中資醜化打擊台派《民報》，強調「全台灣最敢批判中國霸權的就是民報，相信有判斷力的讀者自有公評」。

不過網友認為《民報》根本沒有解釋小編的行為與身分，把質疑的人全部打為網軍的行為「有夠難看」，而且前份聲明還自刪，紛紛表示「出了一個這麼大的包然後把質疑的人都當網軍，廢到笑」、「這個人是誰？為什麼用簡體？這兩個問題很難是嗎，還是不能說」、「與其這樣罵批評者，不如用行動表示你們沒有壞掉。」、「第五縱隊真多啊!」

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