小編忘記切帳號露五毛馬腳？《民報》發聲明反讓網友更氣

2019-02-20 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕根據最近釋出的2020總統大選的民調顯示，總統蔡英文的支持度落，蔡英文今天在總統府的「迴廊談話」強調，「民調是死的，人心是活的，我們從來也不缺被人打壓」。《民報》也將新聞分享到臉書粉專上，但疑似粉專小編忘記切換帳號，直接在該文底下留言嗆蔡英文，使用的還是簡體中文，遭網友灌爆。民報事後也發出聲明表示，該留言純屬個人意見，不代表民報立場！

根據本報報導，2014年由前中央研究院長李遠哲、導演吳念真等各界人士跨界籌辦而成的民報，雖然在去年因財政困難解散，但現在還是有新聞產出。就在今天下午，民報的臉書粉專分享了蔡英文總統今天的談話內容，內容提到蔡總統認為「民調是死的、人心是活的、不怕被有心人士打壓」。過沒多久，民報的小編似乎忘記切換帳號，直接以簡體中文嗆：「不是打壓妳，而是选（選）妳，妳乱（亂）來，丟台灣人的臉，所以不支持妳連任」。

留言一出，馬上被網友發現，不少人質疑民報其實是被中國收買，「民報上次裝可憐說撐不下去，該不會收了中國的資金吧？」、「原來你們是中國人的媒體，台灣網路上充滿台奸」。對此，民報方面事後在粉專又發出聲明表示，針對引發爭議的留言，純屬「某一擁有推文權限者，在回覆留言時，未查覺使用民報粉專的權限，並非民報的立場，其留言為個人意見。不代表本報立場。」

但網友不買帳，紛紛說：「再編阿！為什麼支那簡體字使用者使用者會有民報權限？」、「不用解釋那麼多啦，只要說有幾個解放軍有你們的粉專權限即可」、「這聲明更令人匪夷所思，說是最批評中國專制，結果而且事實上，用了一個中國人當小編還給他權限」。

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