不滿年改退休金縮水提復審 保訓會：99％被駁回

2019-02-21 17:34

〔記者劉力仁／台北報導〕去年7月開始實施年改，退休公務人員不服退休金縮水，依公務人員保障法規定向保訓會提起復審，高達9萬3090件，保訓會今天表示，已辦結9萬3008件，駁回者9萬2805件，比例約99.69％。

保訓會表示，依處分機關區分，針對銓敘部所為處分提起救濟者8萬7715件，占總受理件數94％；教育部處分者1776件，占總受理件數1.9％；其他中央機關處分者1121件；直轄市、縣（市）政府及議會處分者2478件，以台北市政府為大宗計655件，其次為高雄市政府及新北市政府，分別計299件及185件。

退休人員屬性，除一般公務人員（含人事、主計、外交領事、政風、稅務及審計等人員）外，以警察人員最多，計2萬1297人，其次為醫事人員及交通事業人員，分別計6478人及4593人。

保訓會逐案檢視復審人及答辯機關所提事證，確認當事人是否為保障法所定保障對象以及程序合法性。再依公務人員任用法任用之公務人員、依警察人員人事條例任用之警察（消防）人員，與教育人員任用條例第21條之未經銓敘審定職員為對象，進行陳述意見及三場言詞辯論，以瞭解復審人訴求及考量其特殊性。

復審人所提理由，大致為退撫法（條例）違反法律不溯及既往、信賴保護、平等、比例等法律原則、未保障財產權，有違憲之虞。

保訓會經數次會議討論，認應復審人退休後與國家間之現職公務人員關係結束，轉換為退休人員關係，按月支領退撫給與，屬繼續性法律關係之性質。在該法律關係繼續進行中，權責機關依退撫法（條例）規定，重新計算其退休給與，係在退撫法（條例）生效後始予降低，並非溯及退撫法（條例）生效前業已終結之法律關係，此一情形無涉法律禁止溯及既往原則。

又退撫法（條例）具有法拘束力，基於依法行政之要求，行政機關自有適用之義務。為避免退撫基金入不敷出，兼顧國家財政資源永續運用等重大公益，其所採取相關補救及過渡措施（合理漸進式調整）、退休基本生活之維持（最低保障金額3萬3140元），以及納入人道關懷、照顧弱勢精神等，是否仍未符比例原則，侵害退休人員之財產權，實屬法律合憲問題，並非保訓會可審究。

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