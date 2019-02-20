學校社團恐斷炊！新北副市長答無法說明 綠議員嗆：乾脆辭職

2019-02-20 19:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市總預算案取消議員建議款中的活動補助，讓許多仰賴議員經費補助的學校社團面臨斷炊，新北市議會朝野議員多人要求市府說明如何解決這些社團的困境？副市長吳明機答詢時說，「這個部份我比較沒辦法說明」，引起譁然，民進黨議員陳永福拍桌痛罵，「堂堂副市長沒有辦法說明，乾脆辭職」，要求把話收回去，吳明機則未再發一語。

許多學校社團活動、訓練、比賽，過去都仰賴議員們建議款中一年共15萬元的補助，市府取消後，社團經營陷入困境；新北市議會今天（20日）審查體育發展基金，民進黨議員王淑慧說，多年來補助的學生足球社團面臨斷炊，市府經費竟勻不出一點點補助，要這社團怎麼辦？

民進黨議員李倩萍也指出，12年國教的適性發展需要靠學校社團來補足，已經有多個學校校長向他表達憂心忡忡，尤其體育、音樂性質的社團相對可憐，沒有議員建議款支持，距離遠一點的比賽都不敢參加；不可能完全要求家長「使用者付費」，政府要支持，現在把支持學校社團的議員建議款刪掉，但市府給學校的經費完全沒有增加，要這些社團怎麼經營下去？

教育局長張明文坦承，學校的資源沒有增加，教育局預算能支持的就是學校推動的基本社團活動，全國各縣市都一樣，只能把有限的資源發揮到最大效用；無黨籍議員陳世榮諷刺說，「最大效用」就是發到選舉，要求市府說明建議款活動補助費取消後，錢用到哪裡去？民進黨團總召何博文要求副市長吳明機上台說明。

吳明機被點名兩次後起身上台，卻回答，「這個部份我比較沒辦法說明」，引起譁然；陳永福痛斥，「副市長沒辦法說明，那乾脆辭職」，講這種話，藐視議會；雖然在主計處長鄭瑞城「咬耳朵」後，吳明機說，主要是因為變成資本門……但話沒說完，就被陳永福打斷，要求他把沒有辦法說明的話收回去。

國民黨議員陳儀君跳出緩頰說，議員的建議款都直接幫助體育發展，也是幫孩子，如果沒有議員建議款，如何解套？希望市府一定要拿出一套解決方案，如何幫學校籌錢，解決困境；最後因為會議時間到，主席裁示體育發展基金延後討論，沒有具體結論。

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