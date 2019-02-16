新北市府總預算案爭議未解 審查僵局難解

2019-02-16 21:02

〔記者何玉華／新北報導〕新北市是目前唯一尚未通過的總預算案的縣市政府，新北市議會上週召開今年第3次臨時會審查，但議員建議款中取消經常門補助的癥結未結，看似平靜的審查過程，朝野政黨及市府三方暗中較勁、互不讓步，面臨斷炊的社團頻向議員叫苦。

新學期開學，一個專為輔導弱視學生的協會，課程即將在3月展開，跟往年一樣像議員提出經費補助，沒想到補助取消，協會急的一籌莫展；市議員王淑慧說，建議款補助資本門，向市府提報時，常被要求拆散費用，以低於一萬元的經常門名目補助，雖然市府認為有些經費被花在吃吃喝喝、參訪，卻不能忽略仍有部分認真服務的小型社團，直接向市府申請經費的不易。

另外，有些學校的社團發展如球隊比賽、移地訓練、社團發表會、活動推廣等，都靠議員建議款補助，一名校長說，雖然一年只有15萬，但「學校已經窮到連15萬都很重要」；雖說學校有歷年省下來的基金滾存，也不能常動用「老本」。校長建議說，乾脆直接攤給各校15萬元。

也有校長說，取消議員建議款經常門補助受影響的是志工，學校本來使用的就有限；市府集權統一資源分配是好事，但校園基層窮得苦哈哈，沒錢有沒錢的經營方式，無法安貧樂道的校長，只好花更多的時間去應酬「去求人」。

議長蔣根煌、朝野黨團幹部多次與市府溝通，但市府堅持預算已經編列，無法再變動，也沒有多餘的經費支應，雙方陷入僵局；有議員認為，社會局中的一點八億元社團補助費用，可以先提供使用，或由市府辦追加預算，但雙方至今無交集。

雖然各單位預算都已經過一輪二讀，往年此時，已是有爭議項目熱熱鬧鬧協商的階段，但今年的議會卻顯得冷清，預計23日閉幕的臨時會，能否順利完成總預算案三讀，沒有人有把握。

依據地方制度法，總預算未過，新工程無法進行，但延續性的預算可依照上年度的執行數執行，不會受影響。提前發包的案子，則要保留決標結果，等預算通過後再執行。預算如果在3月仍未完成審議，市府可就未審議完成部分，報請行政院邀集有關機關，在一個月內協商決定；逾期未決定者，由行政院逕為決定。

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