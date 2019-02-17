陳芳明在荷蘭巧遇維族人 他激動強調「台灣一定要獨立」

2019-02-17 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕維吾爾族在中國遭到當局打壓，更有大批維吾爾人被關押在「再教育營」中，人權問題十分嚴重。政治大學台灣文學研究所教授陳芳明先前前往荷蘭旅遊，他回憶起當時在機場巧遇一位維吾爾族的中年人，這位維吾爾人和他訴說親友在新疆所受的壓迫，更對陳芳明不斷強調「台灣一定要獨立」。

陳芳明稍早在臉書貼文指出，當時遇見這位維吾爾人時，被他詢問是不是來自台灣，自己向他點頭稱是後，維吾爾人立刻以英語與陳芳明談起他的遭遇。陳芳明表示，這位維吾爾人在對話過程中不斷提到「台灣一定要獨立，絕對不能落入中國手中」，並透露自己已經到荷蘭12年，歸化成為荷蘭公民，但是自己的父母兄弟都還在新疆，久久才能與他們聯絡。

談到新疆現在的險峻情勢時，維吾爾人則強調，維吾爾族絕不是中國人，為什麼要受到中國的壓迫待遇？同時也很羨慕台灣的民主生活，能夠擁有屬於自己的民主制度。陳芳明回憶起這位維吾爾人時則感嘆地說：「他說話時很激動也很感傷。他說，自己的很多朋友都已經被驅趕到集中營了。那種悲憤之情，到現在我還是難法忘懷。」

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