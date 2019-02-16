鼓勵男性參與護理工作 蔡總統要衛福部「想辦法」

2019-02-16 12:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣護理學會今舉辦會員大會，總統蔡英文也親自出席，對於從蘭嶼搭乘黑鷹直升機殉職蔡姓護理師，她在致詞時表示，在銓敘部核定下已獲最高級別撫卹，相信護理人員能感到欣慰，同時她也指出護理工作男女比例差距大，當場指示衛福部「想辦法」。

蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏去年2月執行病患後送任務，搭乘黑鷹直升機，後來卻不幸罹難，在申請撫卹時，是否達到最高的「冒險犯難」等級，引發社會討論，銓敘部後來才以最高等級進行認定。蔡總統說，整個過程雖有波折，但是過程中有好的結果，相信護理界的好朋友聽到這個消息會感到欣慰。

而今日會員大會成員明顯男女性別懸殊，也引起蔡總統注意，她提到，一方面顯示護理界中女性扮演重要角色，但護理方面工作也應該多鼓勵男性參與，畢竟很多醫療行為上，有的由男性護理師會比女性護理師更方便。她也立即指示在場的衛福部長陳時中，看有甚麼辦法鼓勵男性多參與護理行業。

蔡總統也回憶她出訪馬紹爾時，曾遇到一位台灣女護理師，被當地人稱為「SUPER WOMAN」，可以感受到護理師不論在海內外、偏鄉或都市，都是為了給病患更好的照顧而服務，所以護理師的辛苦應該獲得更好注目。而政府近來也有政策作為，包括護病比入法，納入醫療評鑑，連動健保支付，今年5月開始實施後將有助於工作環境改善。

護理學會理事長王秀紅亦對蔡總統支持護理界表示感謝，去年遞補上民進黨不分區立委的陳靜敏，就是護理界出身，她認為有護理界代表進入立法院，能夠為民眾健康與護理專業發聲，因此她也現場高呼「女人就是要支持女人」。

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