出席台灣之友會 蔡英文：全心守護主權

2019-02-16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統昨晚出席「台灣之友會元宵聯歡晚會」，被視為向獨派遞出橄欖枝，蔡英文的出席獲得熱烈歡迎，現場加油聲不斷。蔡英文致詞時，先感謝高俊明牧師（前天辭世）一生為台灣民主打拚，話鋒一轉，也談到對岸對台灣的壓力越來越大，政府不會屈服，「我們要走出去，這才是我們台灣的精神。」

總統府資政吳澧培、長老教會高俊明牧師等四大老一月初發公開信呼籲蔡總統不要競選連任，獨派大老辜寬敏也曾要蔡英文「做四年就好」。這場由友蔡的台灣之友會舉辦的活動，吳澧培、辜寬敏、前行政院長游錫堃、台灣之友會總會長黃崑虎、總統府資政姚嘉文都出席。

蔡英文強調，過去這段時間以來，對岸對我們的壓力越來越大。她做總統，政府絕對不會因為壓力而屈服，「壓力越大，我們就越要走出去，因為這才是台灣精神」，台灣就是一個不怕威脅、堅持民主理念的地方，她做總統一定會全心守護台灣的主權和民主自由。

是否挺蔡連任 辜寬敏：她的事

辜寬敏會前被媒體問到是否支持蔡總統競選連任？他答「那是她的事不是我的事」；是否會叫蔡不要選？辜寬敏回應「那個很早就說了，這種事說一遍就好了，不要再說二遍、三遍。」

蔡若確定參選 吳澧培：祝福她

至於蔡總統是否會當選？辜寬敏說「會選上。挺不挺是另外一個問題，我是感覺說，四年就好了嘛！當總統很辛苦。」

吳澧培則說，他呼籲蔡英文不要參選，是對她好、對台灣好、對民進黨也好。因為他很煩惱她選會選不上，民調那麼低。蔡如果確定要參選，「我祝福她」。

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