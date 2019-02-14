蘭嶼護理師撫卹案延宕被K 考試院長伍錦霖：要有同理心

2019-02-14 12:45

〔記者劉力仁／台北報導〕蘭嶼護理師蔡邑敏搭黑鷹墜機救護時罹難，銓敘部遲遲未核發撫卹金，各界砲轟銓敘部官僚後，銓敘部昨天緊急邀集因公審查小組成員召開臨時審查會，通過蔡邑敏符合原公務人員撫卹法第5條最高等級「冒險犯難」，將盡速發給撫卹金；考試院長伍錦霖在今天考試院會上，指示銓敘部等相關部會檢討改進，並提醒考試院同仁要有同理心。

伍錦霖表示，考試院職掌的考銓保訓業務非常專業複雜，外界一時不易理解，常常產生誤會，對於職掌業務，應抱持高度的同理心，掌握敏感性、機動性，主動積極處理。

經過此一事件，對於敏感性案件在處理程序、時效掌握等，檢討有無精進空間。對於公務人員退休資遣撫卹法的相關規定，也要研究有無檢討必要。

107年2月5日，蘭嶼一名81歲長者吃藥時噎到，需要急救。空勤總隊派遣一架UH-60M型黑鷹直昇機前往蘭嶼載送病患，當天深夜11時起飛不到3分鐘，直升機就墜海失事，正駕駛員、副駕駛員、機工長、病患、病患家屬及護理師蔡邑敏等6人罹難。

根據公務人員撫卹法第5條，對於公務人員因公死亡區分為冒險犯難或戰地殉職、執行職務發生意外或危險以致死亡、公差遇險或罹病以致死亡、於執行職務、公差或辦公場所猝發疾病以致死亡、戮力職務，積勞過度以致死亡、因辦公往返，猝發疾病、發生意外或危險以致死亡等6項，給與不同撫卹金，蔡邑敏家屬申請最高等級撫卹金。

因銓敘部認為蔡邑敏的服務機關未提出完整事證資料，飛航安全調查委員會也尚未公布調查結果，因此未提請審查小組審議，遲遲未做成最終處分，引發各界怒火，行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰都表達高度不滿，銓敘部緊急補救，昨天召開臨時審查會，聽取飛安專家報告，通過蔡邑敏符合因公殉職的最高等級「冒險犯難」，除給予一次撫卹金外，另給予加給撫卹金，金額為一次撫卹金的5成。

對於引起外界不滿，銓敘部已經多次對外表達歉意。

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