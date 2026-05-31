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    曬護照預告來台玩！日本正妹網紅被密集示警小心「1件事」

    2026/05/31 22:41 即時新聞／綜合報導
    日本女網紅「うねゆり」昨（30）日發文預告要來台遊玩，意外湧入不少台灣網友示警。（圖擷取自@uneyuristagram Threads，本報合成）

    日本女網紅「うねゆり」昨（30）日發文預告要來台遊玩，意外湧入不少台灣網友示警。（圖擷取自@uneyuristagram Threads，本報合成）

    近年有不少日本民眾來台旅遊前，會事先透過社群平台Threads發文詢問台灣網友，預計前往的目的地天氣、交通狀況、當季美食等資訊。外型甜美可愛的日本女網紅「うねゆり」，日前發文預告來台遊玩，結果意外湧入不少台灣網友示警，千萬要小心不要「吃太多美食」，不然回國前恐怕會至少增重10公斤。

    目前正在中國旅遊的うねゆり，在中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台TikTok（抖音國際版）帳號，擁有40多萬名粉絲追蹤，平時除了透過該帳號分享演奏小提琴等影片，還會分享前往各地遊玩的照片。2023年9月，うねゆり註冊Meta新社群平台Threads帳號後，不時會在Threads發文與台灣網友互動。

    昨（30）日晚間，うねゆり在Threads曬出自己的日本護照，興奮透露她即將在6月1日到台灣遊玩。該文一出，吸引不少熱心台灣網友幽默留言提醒，目前是台灣芒果、西瓜、鳳梨、荔枝、火龍果等水果盛產季，這些水果不僅美味且熱量極高，若再配上夜市、餐廳、熱炒店的台灣小吃以及手搖，卡路里絕對會爆表。

    其他網友也笑說，「小心變成台灣阿嬤養的」、「吃好喝好，沒胖個10公斤就對不起台灣這個美食寶島了」、「台灣晚上很危險，到處都是鹹酥雞、炸雞、滷味、珍奶、雞排」、「準備好讓臉變圓了嗎」、「先把家裡面的體重計丟掉，來到台灣沒有讓妳胖胖的回去，台灣真的會對不起妳，好好享受台灣的所有美食」。

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