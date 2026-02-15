遊台千萬別說出「這7字」？ 一票外國人秒點頭 日客最有共鳴

許多外國遊客來台觀光期間，喜愛品嚐各式各樣的特色美食。示意圖。（圖擷取自@Taiwan_in_Japan 社群平台「X」）

許多外國遊客來台觀光期間，喜愛品嚐各式各樣的特色美食，不僅為旅程留下美味回憶，也帶著驚人卡路里回國。近期一名日本Coser表示，她來台遊玩僅短短2日，就切身體會到「這個真的很好吃」這7個字，千萬不能在台灣輕易說出來，否則會獲得「吃撐」的熱情招待，幽默告誡曝光後，迅速吸引各國網友熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「いいひと台湾FF」的日本Coser，本月初來台參加開拓動漫祭同人展FF46，結果回國後發現，自己在台灣大快朵頤2日，體重居然增重2公斤，對此無奈發文笑說得歸功於「台灣的食物很好吃」，事後該文引來不少台灣網友關注，甚至紛紛打趣她「只增加2公斤」就回國了，看來是台灣人招待不周。

「いいひと台湾FF」見狀，也決定持續分享她來台旅遊的經驗談，像是她指出在台灣有一句絕對不能輕易說出口的話，那就是「這個真的很好吃」，根據她的觀察，但凡台灣人聽到這句話，眼神會瞬間變得相當認真，隨後變成狂給人加菜的「台灣阿嬤」，讓對方吃到撐。另外，她在文末補充，鹹酥雞相當美味，她吃得很開心。

該文事後不僅獲得一票日本人強烈共鳴，其他外國網友也點頭表示，「去台灣旅遊總是吃得飽飽的」、「千萬別告訴台灣人你喜歡什麼，不然你會收到堆積如山的禮物！」、「跟台灣人說『好吃』的話，對方可能會想帶你去下一家餐廳繼續吃」、「『真好吃』像是一句咒語，會瞬間打開台灣人的『開關』，眼睛閃閃發亮的看著你」。

隨著相關貼文討論在各大社群成為熱門話題，台北駐日經濟文化代表處也在13日下午分享一組台灣美食照，並用日文介紹「在台灣有一種餓，叫阿嬤覺得你餓」的趣味網路流行語，並解釋請別人「多吃美食」是台灣人表達關心與愛意的方式，同時希望外國朋友們能在不刻意勉強自己吃太多的情況下，好好享受台灣種類豐富的各種美食。

