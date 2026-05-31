台中5月大女嬰腦傷開顱5次 保母測謊未過不起訴家屬不服

台中5月大女嬰前年7月在保母家突然無意識，送醫後發現嚴重腦傷開顱，但提告保母測謊未過卻獲不起訴，家屬無法接受將提自訴。（家屬提供）

台中一名5個月大女嬰前年7月送到張姓保母家，父母卻突然接到通知女嬰神情有異，送醫才發現嚴重腦傷，前後歷經5次開顱手術，被診斷為中度身心障礙。女嬰父母今天向媒體投訴，質疑保母有疏失，但向檢方提告，面對保母測謊未過卻不起訴，向台中高分檢提出再議也遭駁回，讓他們無法接受，將提起自訴幫女兒討公道。

檢方不起訴書指稱，這名女嬰2024年7月5日上午7點多送至張姓保母家，9點多家屬卻接獲通知，表示女嬰神情有異，家屬到場後趕緊送醫，檢查出現硬膜下出血、腦腫，懷疑女嬰從40公分高的沙發摔落，提出過失致重傷罪告訴。

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張姓保母則表示，當天上午7點多女嬰送來時就一直哭鬧，詢問女嬰媽媽表示，從當天4點多就莫名哭鬧，坦承後來有從家中約40公分高的沙發翻落地面。

檢方請相關醫師作證後，從女嬰腦傷認為右腦急性出血是案發前3至4小時造成，左腦慢性出血則是案發前10至14天造成，但女嬰當天7點送至保母家，9點就通知家屬，因此造成女嬰腦傷的時間，無法完全認定在托育時間內，不排除有第三人不當行為造成此傷勢。

至於女嬰從40公分高的沙發墜落地面，是否會造成如此嚴重的腦傷？神經外科醫師作證表示，不會造成像女嬰如此嚴重的腦傷，且警方勘驗現場，發現地面還有鋪設軟墊，認為女童傷勢和此無因果關係。

此外，檢方也安排測謊，張女在「有無讓女嬰從高處40公分以上掉落？」呈現不實反應，但因測謊儀器依法不得作為認定有罪之唯一證據，加上現場無監視器佐證，檢方偵結不起訴，家屬提出再議，台中高分檢也駁回。

女嬰母親表示，後來才知道保母當天有獨自留女兒在家，懷疑這段時間可能連女兒怎麼受傷，保母自己都不知道，因為保母家中沒有監視器，無法釐清，希望未來保母家安裝監視器要列入法規規範，保護小朋友的安全。

媽媽難過說，女兒因為頭骨凹陷，現在出門都要戴安全帽，原本應該上學的年紀，也因為每天要上復健課，無法去上幼兒園，將會提起自訴幫女兒討公道。

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