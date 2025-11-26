台灣安全嗎？日本遊客親吐「最大危機」 台網笑瘋：我們的勝利

高雄演唱會效益延伸至夜市，人潮爆棚。（圖由經發局提供）

台灣近年成為外國旅客的熱門目的地，距離近、物價相對親民，加上飲食選擇多元，常讓遊客留下深刻印象。近日就有日本人好奇「台灣旅遊是否安全？」，另1名今年來台玩的日本網友則用自己的經驗幽默回覆：「危險啊」，理由曝光後迅速在台日網路掀起討論。

1名日本網友24日在「X」發文分享，他在「Threads」看到有人詢問「台灣旅遊會不會危險」他的答案是：「非常危險，我在台灣玩1週胖了4.7公斤」，並附上8月來台前後的體重截圖。從8月3日的68.4公斤，到返日後的73.1公斤，短短幾天就多了近5公斤，讓他哭笑不得。

貼文曝光後引發日本網友狂笑，紛紛留言：「好可怕！台灣好可怕……」、「即使深夜也有便利商店以及營業中的餐廳，所以變胖是很正常的事喔」、「每日吃到飽」、「每個台灣人的靈魂深處都有一位阿姨」。

台灣網友則熱情回應：「來到台灣，不胖5公斤就別想回去喔！謝謝你來台灣！」、「這已經是台灣的勝利啦」、「實在非常抱歉，是我們招待不周，讓您只胖了4.7公斤」、「台灣阿嬤：你還太瘦了！都沒吃飯嗎？」、「在台灣路上要小心，你會被雞排綁架，你會被珍珠奶茶勾引，你在路上會各式各樣的小吃包圍架走，所以千萬不要在台灣的路上走路，等你回家時，你爸媽就不認識你，因為你胖的不像話」

也有人分享「我去日本23天胖了7.5kg」、「台灣的待客之道在於讓客人吃得開心，因此體重變化對台灣人而言，可是最高級的讚美呢。不過反過來說，台灣人去日本遊玩時，也常常胖一圈回來」。

