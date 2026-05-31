國北教大女廁針孔偷拍案 學生怒貼便利貼抗議 連署爭取安全環境

國北教大學生於案發廁所外牆壁發起連儂牆，表達對偷拍事件的抗議。（@mian_jian_授權提供）

國北教大28日教學大樓4樓女廁內發現針孔偷拍設備，犯案63歲左姓男子在今日晚間裁定收押禁見。自案發日起，國北教大學生對此事件高度關注，學生自主發起在案發廁所外張貼便利貼表達不滿，更有學生成立自救小組發起連署，呼籲校方履行法定義務，確保學生安全防護。

國北教28日發生校外人士於女廁加裝針孔攝影機事件，此案讓學生人心惶惶。案發隔天有女學生發起在案發廁所外張貼便條紙寫下抗議字句，不少學生跟著響應。「偷拍者可恥，絕不姑息，祝你一輩子活在被侵犯的恐懼」、「我的身體不是你的色情片」、「我們的身體從來就不該被當成快樂」。響應同學也記錄下現場畫面發文表示，「因為擅長遺忘，所以趁記得努力回應，至少在未來能被反覆提醒。」表達對此事件的重視。

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不過，據學生所述，案發數日，校方未曾主動以校務系統或者其他方式針對學生發送警示信件，或者主動聯繫同學說明案件情況，亦未建立單一求助窗口，放任擔憂自己受害的同學獨自面對官僚體系與檢警程序的恐懼，讓學生感到不滿。

對此，有學生成立自救小組「不平之鳴（The Sound Inside）」，並於校園進行實體連署，呼籲校方應立即履行法定義務，包括成立跨處室專案小組與單一聯絡窗口、提供免費法律顧問與實質陪同、啟動受害學生課業與出缺勤彈性保護機制及實踐有效的校園門禁與偷拍防範等，希望還給學生安全的教學環境。

該小組的訴求於社群上曝光，引來不少網友支持，網友表示「謝謝你們願意站出來，不只為自己，也為下一個可能受害的人」、「支持學生究責到底」、「向來對社會事件都有選擇沉默的壞習慣，但持續的沉默只會造成該被處理的議題不斷被掩蓋與忽視，謝謝有你們站出來為大家發聲」。

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