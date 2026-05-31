為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市教育局雙軌並進 強化教師法律與溝通支援

    2026/05/31 22:57 記者黃良傑／高雄報導
    高市教育局雙軌並進強化教師法律與溝通支援。（資料照）

    高市教育局雙軌並進強化教師法律與溝通支援。（資料照）

    為落實教育部115年新修正解聘辦法中「親師生溝通爭議預防機制」精神，高市教育局決定推動親師生互動爭議溝通先行機制，並同步規劃教師法律諮詢服務，以「溝通先行」與「法律後援」雙軌並行，協助學校妥善處理校園親師生互動爭議。

    教育局表示，校園爭議處理除兼顧學生權益與親師溝通外，也應提供必要支持，協助釐清權責，減輕不必要的程序負擔，讓教師能更專注於教學與學生輔導工作。

    「溝通先行」將以釐清誤會、修復互信為重點，在案件進入正式法定程序前，把握溝通黃金期，透過對話與協調，協助親師生釐清爭點、重建信任，避免衝突擴大及直接進入繁複的法定調查程序。

    教育局未來將透過作業指引、溝通機制與法律諮詢服務，協助學校妥善處理親師生互動爭議，營造更穩定、安心且有助學生學習與成長的校園環境。

    同時讓教師在依法履行教學與輔導職責時獲得支持，教育局將規劃引入外部多元專業人員參與溝通協助，讓學校在處理爭議時有更多專業支持，也減輕第一線行政相關推動方向。

    除制度面的引導外，教育局也將編列專案預算，規劃提供教師法律諮詢服務，目前正研議相關執行細節，盼讓教師在依法履行教學與輔導職責時，能獲得即時且專業的後援支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播