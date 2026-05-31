高市教育局雙軌並進 強化教師法律與溝通支援

高市教育局雙軌並進強化教師法律與溝通支援。（資料照）

為落實教育部115年新修正解聘辦法中「親師生溝通爭議預防機制」精神，高市教育局決定推動親師生互動爭議溝通先行機制，並同步規劃教師法律諮詢服務，以「溝通先行」與「法律後援」雙軌並行，協助學校妥善處理校園親師生互動爭議。

教育局表示，校園爭議處理除兼顧學生權益與親師溝通外，也應提供必要支持，協助釐清權責，減輕不必要的程序負擔，讓教師能更專注於教學與學生輔導工作。

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「溝通先行」將以釐清誤會、修復互信為重點，在案件進入正式法定程序前，把握溝通黃金期，透過對話與協調，協助親師生釐清爭點、重建信任，避免衝突擴大及直接進入繁複的法定調查程序。

教育局未來將透過作業指引、溝通機制與法律諮詢服務，協助學校妥善處理親師生互動爭議，營造更穩定、安心且有助學生學習與成長的校園環境。

同時讓教師在依法履行教學與輔導職責時獲得支持，教育局將規劃引入外部多元專業人員參與溝通協助，讓學校在處理爭議時有更多專業支持，也減輕第一線行政相關推動方向。

除制度面的引導外，教育局也將編列專案預算，規劃提供教師法律諮詢服務，目前正研議相關執行細節，盼讓教師在依法履行教學與輔導職責時，能獲得即時且專業的後援支持。

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