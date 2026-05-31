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    樹上驚見「毒蛇」吊掛怒目圓睜？ 真身曝光網嚇傻：全被牠騙了

    2026/05/31 23:07 即時新聞／綜合報導
    畫面上看見的「毒蛇」，真身其實是毛毛蟲。（圖翻攝自Surcos tours-Costa Rica粉專）

    畫面上看見的「毒蛇」，真身其實是毛毛蟲。（圖翻攝自Surcos tours-Costa Rica粉專）

    近日有網友在社群分享一段影片，看見一顆蛇頭掛在樹上，沒有想到這隻「毒蛇」的真身竟然是毛毛蟲，讓不少人嘖嘖稱奇！

    一位網友昨天（30日）在Threads上分享影片，可以看到有隻「毒蛇」吊掛在樹上，探著腦袋瓜、2隻大眼四處張望。但仔細一瞧，可以看到「蛇身」明顯不合比例，「蛇頭」也貌似沒有嘴巴在做吐信的動作。

    原PO簡介，這其實是隻天蛾的幼蟲，遇到危險時會偽裝成毒蛇的樣子來嚇退天敵。這段影片曝光後隨即掀起熱議，「真的好像蛇，大自然真奇妙」、「哇塞，這偽裝」、「當初如何把毒蛇圖像化刻進DNA？」、「只有頭的蛇！」、「好奇妙的演化」、「其實有點可愛」。

    而原PO分享的影片，出自哥斯大黎加（Costa Rica）科爾科瓦多國家公園（Corcovado National Park）專業導覽服務團隊所經營的粉專「Surcos Tours - Costa Rica」。影片中的毛毛蟲常被稱為蛇頭天蛾或擬蛇天蛾，學名為Hemeroplanes triptolemus，牠最著名的不是成蟲階段，而是幼蟲時期所展現的頂級偽裝術，也就是大家所看到的蛇形擬態。

    蛇頭天蛾主要棲息在中南美洲的熱帶雨林中（如亞馬遜雨林、哥斯大黎加、墨西哥、貝里斯等地區）。據了解，牠平常看起來只是一隻普通的綠色或褐色幼蟲，可一旦感受到威脅，就會把真正的頭部和前足縮回體內，並讓身體的前端膨脹，膨脹後的主體會翻轉過來，露出腹側隱藏的圖案。這個圖案看起來就像是一隻劇毒蝮蛇的頭部，而且不僅外觀像蛇，牠還會故意懸空前半身，做出像毒蛇準備發動攻擊時的左右搖晃、作勢撲咬的動作。

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