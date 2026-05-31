「市公」遠征馬來西亞！桃園土地公代表團出席世界大伯公節

桃園代表團抵達柔佛新山後，前往活動地點柔佛古廟「行宮」為「市公」安座。（桃園市文化局提供）

桃園市文化基金會代表團由擔任執行長的市府文化局長邱正生領軍，受邀前往馬來西亞柔佛新山出席「2026第15屆世界大伯公節慶典」，代表團於5月29日晚間抵達，馬不停蹄參與一連串的大會活動。而此行最大亮點，桃園信眾稱為「市公」的桃園市土地公文化館福德宮的福德正神（副駕）被請出宮一起出國。

邱正生表示，此次慶典匯聚來自馬來西亞、印尼、新加坡、香港、澳門及台灣等地的宮廟多達162間，共同促成這一場盛大的土地公（東南亞稱「大伯公」）信仰國際盛會，展現華人傳統民俗文化跨越地域的凝聚力。世界大伯公節起源於馬來西亞砂拉越詩巫永安亭大伯公廟早年倡議的「全砂大伯公節」，2017年起擴大為「世界大伯公節」，邀集各國宮廟共同參與，逐漸發展為國際性的土地公信仰文化盛會。2024年首度跨出馬來西亞至澳門舉辦，2025年由印尼瑪琅永安宮接辦，今年選在馬來西亞柔佛新山登場。

請繼續往下閱讀...

桃園市土地公文化館於行前為「市公」量身訂製全新壓克力神龕，以確保土地公在搭機移動的過程中獲得妥善保護。代表團抵達柔佛新山後，隨即前往活動地點柔佛古廟「行宮」為市公安座，之後團員出席迎賓晚宴，與各國代表互動熱絡。在昨晚的「游神（遶境）盛會」期間，大會安排市公登上主辦單位所準備的大伯公花車，展開一場人與人、人與神、神與神之間的多元交流。

邱正生說，這場於柔佛市區長達4小時的巡遊，吸引當地民眾圍觀參與，巡遊路程長達6.4公里，藝陣隊伍共多達51個，除了柔佛新山大伯公文化聯誼會的大伯公花車外，也有大旗隊、龍獅隊、武術隊，以及多間宮廟的花車。

今日舉辦「國際福德文化研討會」由世界大伯公聯誼會推動小組台灣聯絡人徐雨村教授主持，共邀請6位主講人發表專題演說，其中3位來自台灣，包括桃園市土地公信仰協會總幹事黃進仕於演講中，特別肯定桃園市文化基金會近年舉辦「土地公國際民俗藝術節」的成果，期待可以在宗教文化傳承保存與節慶活動策辦上，和國際宮廟合作，作為未來規劃「土地公國際民俗藝術節」及相關國際交流活動的重要參考。

桃園市「市公」（前排右2）駐駕神壇。（桃園市文化局提供）

桃園市文化基金會執行長邱正生致贈主辦單位賀匾。（桃園市文化局提供）

長達4小時的盛大巡遊，吸引眾多當地民眾圍觀參與。（桃園市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法