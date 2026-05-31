為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    PO水岸公園「清涼照」 陳其邁：兩天4.5萬人、孩子玩到不想回家

    2026/05/31 23:35 記者王榮祥／高雄報導
    高雄星光水岸公園加強版週六開張後，兩天湧入逾4.5萬人次。（記者王榮祥翻攝）

    高雄星光水岸公園加強版週六開張後，兩天湧入逾4.5萬人次。（記者王榮祥翻攝）

    高雄星光水岸公園加強版5月30日正式開放，兩天累積約4.5萬人次到訪；市長陳其邁晚上開心的在臉書上PO出多張「清涼照」，表示很多孩子玩到不想回家。

    陳其邁發文指出，夏天才剛開始，星光水岸公園已經很熱鬧！戲水區昨天正式開放，首日湧入超過1.6萬人次，今天人潮持續不斷，兩天累計約4.5萬人次到訪，現場很多孩子玩到不想回家，大小朋友留下開心的假日回憶。

    他介紹水岸公園的造霧拱門、噴水槍、灑水杯、滑梯及發光噴泉等設施，還有滑水道、水上鞦韆等，並同步改善遮陽、座椅、更衣間、廁所與沖洗區，讓親子玩水更方便安心。

    陳其邁也提醒家長，戲水時請全程陪同孩子，並要注意防曬、補充水分，也一起把垃圾帶走，讓星光水岸公園保持安全、乾淨！

    網友留言「夏天就是要清涼舒暢」、「面對熱浪、高雄水上樂園最對味」、「光是看就很消暑」、「感覺暑假可以開電音派對」。

    大人小孩湧入星光水岸公園清涼一下。（記者王榮祥翻攝）

    大人小孩湧入星光水岸公園清涼一下。（記者王榮祥翻攝）

    星光水岸公園加強版增加大量遮蔭、休憩設施。（記者王榮祥翻攝）

    星光水岸公園加強版增加大量遮蔭、休憩設施。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播