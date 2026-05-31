PO水岸公園「清涼照」 陳其邁：兩天4.5萬人、孩子玩到不想回家

高雄星光水岸公園加強版週六開張後，兩天湧入逾4.5萬人次。（記者王榮祥翻攝）

高雄星光水岸公園加強版5月30日正式開放，兩天累積約4.5萬人次到訪；市長陳其邁晚上開心的在臉書上PO出多張「清涼照」，表示很多孩子玩到不想回家。

陳其邁發文指出，夏天才剛開始，星光水岸公園已經很熱鬧！戲水區昨天正式開放，首日湧入超過1.6萬人次，今天人潮持續不斷，兩天累計約4.5萬人次到訪，現場很多孩子玩到不想回家，大小朋友留下開心的假日回憶。

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他介紹水岸公園的造霧拱門、噴水槍、灑水杯、滑梯及發光噴泉等設施，還有滑水道、水上鞦韆等，並同步改善遮陽、座椅、更衣間、廁所與沖洗區，讓親子玩水更方便安心。

陳其邁也提醒家長，戲水時請全程陪同孩子，並要注意防曬、補充水分，也一起把垃圾帶走，讓星光水岸公園保持安全、乾淨！

網友留言「夏天就是要清涼舒暢」、「面對熱浪、高雄水上樂園最對味」、「光是看就很消暑」、「感覺暑假可以開電音派對」。

大人小孩湧入星光水岸公園清涼一下。（記者王榮祥翻攝）

星光水岸公園加強版增加大量遮蔭、休憩設施。（記者王榮祥翻攝）

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