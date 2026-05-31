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    首頁 > 生活

    70歲換照新制今上路！體檢、上課免考試就能換駕照

    2026/05/31 22:19 記者蔡淑媛／台中報導
    高齡換照新制今天上路，滿70歲長者，須通過體檢並完成安全講習課程後，不用考試，即可換發駕照。（記者蔡淑媛攝）

    高齡換照新制今天上路，滿70歲長者，須通過體檢並完成安全講習課程後，不用考試，即可換發駕照。（記者蔡淑媛攝）

    高齡換照新制今天上路，滿70歲長者，須通過體檢並完成安全講習課程後，不用考試，即可換發駕照，全國換照新制適用人數約128萬人，台中市約為13.1萬人，目前已有近百人預約參與課程，交通部政策代言人72歲的資深藝人沈文程也將於明天（6月1日）到台中市監理站進行體檢、示範換照，告訴長輩「自己50年前考上駕照，今年就要去換照！」

    台中市監理站表示，為關懷高齡駕駛安全，而非限制長者開車權利，滿70歲長者，須通過體檢並完成交通安全講習課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲；滿75歲長者，維持3年換照制度，除須通過體檢及安全講習外，並須通過認知功能測驗，方可換發，每滿3年換發1次。

    監理站強調，70歲換照政策從5月31日開始會有兩年緩衝期，超過70歲的長者到監理所站會提供換照服務，透過體檢，讓醫師確定身體狀況，是否能安全駕駛；另經統計駕駛大概在20歲左右考上駕照，到70歲時已過50年，交通法規及標誌、標線也有不同，因此上交通講習更新交通觀念。

    全國換照新制適用有128萬人（其中70-74歲約110萬人，75歲以上約18.8萬人），台中市約13.1萬人需換照（70至74歲駕駛約9.4萬人、75歲以上3.7萬人）。

    台中市監理站提醒，高齡換照新制（70歲提前換照） 70-74歲民眾不需提前辦理，自6月1日台中監理所將陸續分批寄發通知書，請長輩收到通知書再辦理換照即可。

    沈文程代言「高齡換照」，今年1月到台中宣傳，告訴長輩50年前考上駕照，今年來換照。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    沈文程代言「高齡換照」，今年1月到台中宣傳，告訴長輩50年前考上駕照，今年來換照。（資料照，記者蔡淑媛攝）

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