台灣鯛出口受挫 漁業署再推加工獎勵 業者建議再調整

台灣鯛產區在雲嘉南養殖多。（記者楊金城攝）

台灣鯛（吳郭魚）出口受挫，漁業署1月啟動800公噸凍儲收購措施後，6月再啟動加工切片獎勵，穩定國內產銷，獎勵加工數量只有300公噸，切片每公斤20元獎勵金；台灣鯛協會理事長郭建賢今天（31日）指出，台灣鯛外銷美國少了3分之1，不少養殖戶養魚賣不出去，政府應提高加工數量，同時改獎勵加工魚酥有助保存。

台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉也建議加工獎勵數量要提高，切片規格並應降低，才能幫助漁民減輕養殖壓力。

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漁業署加工獎勵對象包括漁會、加工廠及農企業；適用切片規格為每尾全魚達1.5公斤以上的台灣鯛。業者須在6月5日前向雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣政府辦理登記。登記後，須在10日內購入原料魚，加工須在8月5日前完成，9月底前向受理縣市政府申請獎勵金。

郭建賢說，台灣鯛至少6成以外銷美國為主，受去年美國對等關稅、今年美伊戰爭影響船班，台灣鯛在內、外銷都減少，目前池邊收購價已遠低於養殖成本，賣不出去的魚，愈養愈大，每尾達到4、5台斤，漁民養殖壓力大，加工商也不願收購，肯定農業部漁業署獎勵凍儲和加工切片，但獎勵數量和加工項目可再變化。

台南市養殖台灣鯛面積約1200公頃，南市農業局說，為協助台灣鯛行銷助漁民紓困，將持續推廣國中小營養午餐、媒合團膳與企業採購、飯店餐飲合作、台灣鯛食譜推廣、國內行銷展售、參加國際食品展拓銷海外。

台灣鯛內、外銷不好，愈養愈大，漁民的壓力也愈大。（記者楊金城攝）

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