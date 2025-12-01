台灣超危險！ 日本遊客曬出「1甜點」示警 反吸引千萬人朝聖

日本網友以宮原眼科的豪華冰淇淋，在社群平台發文警示「台灣很危險」，意外吸引超過1000多萬人朝聖。（圖擷取自@PikaCycling 社群平台「X」）

台灣美食種類眾多，且口感豐富多元，即便食物熱量大多偏高，仍令不少外國遊客忍不住大快朵頤。近期日本社群平台瘋傳「台灣很危險」，但並非探討旅遊或居住環境，而不少曾來台遊玩的日本網友，紛紛秀出各種好吃卻熱量高的台灣美食照片，其中一名日本網友還以「著名甜點」發布警示文，反而吸引超過1000多萬人朝聖！

上月24日，社群平台「X」（前Twitter）名為「直亮」的日本網友，瀏覽Threads時看到其他日本人詢問「前往台灣旅遊會不會危險」等討論串，於是他分享自己今年8月曬出來台與回國時的對比照，只見原本68.4公斤的他，僅在台灣觀光短短幾日，返回日本後測出73.1公斤，明顯增加近5公斤，讓他幽默笑回台灣確實很危險。

事後該文引發熱烈迴響，日本社群還掀起一邊曬出自己品嚐過的台灣美食照、一邊發文聲稱「台灣很危險」的趣味炫耀潮。其中，一名叫「pikacycling@タイガーエア」、目前正在騎單車環台的日本網友透露，他抵達台中後有去朝聖著名的「宮原眼科」，事後無比慶幸自己是選在行程最後一天才去，否則離開台中前，自己恐怕會一日三餐都去吃各種甜滋滋但熱量驚人的冰淇淋，並自嘲他算是「僥倖從熱量地獄活著回來」。

這篇「警示文」掀起大批日本遊客共鳴，除了討論起宮原眼科販售的甜點、伴手禮、古蹟建築等設計，對日本人有著難以抵擋的誘惑力，還分享他們來台期間，曾因台灣美食而做出各種瘋狂事蹟。台灣網友得知此事後，則對此笑說，「看來台灣有好好善待客人」、「致想要減肥的日本人，絕對不建議來台灣」、「日本人應該知道在台灣減肥有多麼困難了」、「如果沒把你們這些觀光客餵胖5公斤再回國，是店家的錯」。

