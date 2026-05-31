日本海邊出現「利牙怪魚」 網憂地震前兆 專家曝真實身分

日本海邊出現「利牙怪魚」 網憂地震前兆 專家曝真實身分2026/05/31 19:19 即時新聞／綜合報導
日本海岸邊出現外型奇特的魚類，外界猜測可能是地震警訊。（圖翻攝自X@natsukiaqa）
日本海岸旁近日出現一隻外型奇特的魚類，網友分享到網路上引來熱議，不少網友猜測外型看起來像深海魚，可能是地震前兆。對此，日媒揭露怪魚的真實身分，專家也呼籲民眾不要過度猜測引發恐慌。
日本一名網友近日分享在岸邊發現兩條外型奇特的魚類，其中一條身形細長、口中滿是利牙，另一條則長有尖刺狀背鰭，相關照片在X上引來熱議，不少日本網友猜測，從外型看起來很像深海魚，擔心這是傳說中的「地震魚」現身。
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針對網路上的猜測，日本媒體尋找專家進行鑑定。專家表示，身形修長的魚真實身分是「長吻帆蜥魚」，其特徵包括眼睛極大、口裂延伸至眼後方幾乎觸及鰓蓋骨、下顎向前突出，體長最長可達150公分；而另一條則是「雨印鯛」，主要棲息在南北緯30度之間的太平洋與印度洋海域。兩條魚都是真實存在的物種，但與地震毫無關係。
專家也補充，所謂「地震魚」，是另一種生物「勒氏皇帶魚」，因為牠們極為罕見，一旦現蹤岸邊就容易引發外界聯想，認為是大地震的前兆。專家也呼籲民眾，切勿過度揣測，引發恐慌。
なんか打ち上がっとる pic.twitter.com/3soO5SSuBs— 那月 （@natsukiaqa） May 9, 2026