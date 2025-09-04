全球首次！專家直擊「黑豹」野外交配 6分鐘珍貴畫面曝光

科學家在巴西亞馬遜叢林，透過自動相機陷阱，首度捕捉到一隻黑色的雌性美洲豹（下）與一隻斑點雄性美洲豹（上）在野外交配的珍貴畫面。（圖：Amazon Biodiversity and Carbon （ABC） Expeditions）

2025/09/04 08:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《IFLScience》報導，科學家在巴西亞馬遜叢林深處設置自動相機陷阱，首度捕捉到一頭黑色的雌性美洲豹（Panthera onca）與一頭帶有斑點的雄性美洲豹在野外交配的珍貴畫面。由於美洲豹行蹤極其隱密，這項「世界首次」的影像紀錄，將為解開其神秘的繁殖行為，提供前所未有的關鍵線索。

這段影片長達6分鐘，是2023年9月6日在巴西帕爾多山國家公園（Serra do Pardo National Park）拍攝。研究主持人、英國東安格里亞大學（University of East Anglia）的裴瑞斯（Carlos Peres）教授興奮地形容團隊「中了頭獎」。他說：「這段6分鐘的影像揭示了牠們的求偶與交配過程，如果牠們當時再移動幾公尺，我們就會錯過這一切！」

請繼續往下閱讀...

這不僅是科學史上，首次觀察到不同毛色形態的美洲豹在野外交配，更是首次經科學驗證，記錄到黑化（melanistic）美洲豹在其自然棲息地的交配行為。美洲豹是獨居性的貓科動物，活動範圍廣闊，雌雄間的互動極為有限，這使得在野外記錄其交配行為，變得極度困難。

在此之前，科學界對美洲豹交配行為的了解，幾乎全部來自於對動物園或保育中心內，圈養個體的觀察。這次的重大發現，將能為野生美洲豹的族群保育策略，提供極其寶貴的參考資料。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法