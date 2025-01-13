4女胸部塞8條活球蟒 入境中國當場被海關抓包

中國深圳的皇崗海關近日查獲一起爬蟲類走私案，有4名女子將8條活生生的球蟒藏在內衣中，試圖走私入境中國。（圖擷取自中國微博）

2025/01/13 15:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳的皇崗海關近日查獲一起爬蟲類走私案，海關人員在福田口岸對入境旅客及其行李物品進行監管時，發現1名女子神情有異、步履匆忙，隨即針對該女子攔截檢查。經過進一步檢查，海關從女子與同行其他3女上身內衣中，查獲用棉襪包裹的8條活體球蟒，當場將4人逮捕。

綜合中媒報導，皇崗海關人員表示，事發當天他們先是注意到1名身穿黑色波點上衣的女性旅客臉部表情非常慌張，整個人行跡看起來十分可疑，立即將其攔截後檢查，結果就從她的內衣中查獲2條活生生的球蟒，牠們當時被包裹正在棉襪中。不僅如此，海關之後檢查與女子同行的另外3名女性旅客，3人也以相同手法藏匿活的球蟒。

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報導指出，經過海關偵訊，4名女子坦言是受他人委託，攜帶總計8條活體球蟒入境，且她們皆有收取「代工費」。另外，根據深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，被試圖走私入境的球蟒，屬於瀕危物種，有被列入中國《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ。

皇崗海關提醒，根據中國《瀕危野生動植物種國際貿易公約》、《中華人民共和國野生動物保護法》、《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除非合法持有野生動植物進出口證書，否則一律禁止攜帶瀕危物種及其製品進出中國，情節嚴重構成犯罪者，將依法追究刑事責任。

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