夢幻打工！ 澳洲塔斯馬尼亞旅遊局招募「袋熊步行者」

澳洲塔斯馬尼亞目前正值冬天，當地旅遊局為促進觀光，對外開放「袋熊步行者」（Wombat walker）等趣味職缺。（圖擷取自@sitchu.tasmania、@tasmania IG，本報合成）

2024/07/11 19:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北半球邁入夏季，各國飽受熱浪襲擊，位在南半球的澳洲海島塔斯馬尼亞（Tasmania），目前正值寒冷冬季，也因此進入旅遊淡季。對此，塔斯馬尼亞旅遊局決定提供有趣的打工機會，來增加遊客數量，其中名為「袋熊步行者」（Wombat walker）的職缺，最受青睞。

綜合外媒報導，塔斯馬尼亞的冬季為每年5月到8月，當地氣溫通常落在攝氏3度至11度，寒冷低溫也減少了遊客到訪意願。為促進當地旅遊產業，塔斯馬尼亞旅遊局推出打工計畫，提供像是「追星者」、「松露獵人」、「浴鹽匠人」、「牡蠣採集者」、「洞穴作曲家」、「葡萄酒語者」、「超自然調查員」等趣味十足的職缺。

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在眾多職缺中，有一個名為「袋熊步行者」的職缺，顧名思義，就是請打工人員在早上時叫醒可愛的袋熊，並帶著牠一起外出去散步。塔斯馬尼亞旅遊局表示，袋熊是澳洲特有的有袋動物之一，但牠們在冬季往往缺乏運動，且十分喜歡睡懶覺，即便跟人去散步，也有機會迷路、被鳥類或被其他動物分散注意力，因此必須特別注意。

塔斯馬尼亞旅遊局也提醒，目前他們有開始對遊客進行管控，要求大家不要任意觸碰或接近袋熊，即便是應徵到「袋熊步行者」的打工人員，也只有在上班時間可以接觸牠們，下班後跟其他民眾一樣禁止接近。另外，這些有趣職缺目前僅開放給成年的澳洲居民申請，雖然不會提供報酬，但申請獲選者的交通和食宿費全由旅遊局支付。

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