妹子自爆洗澡用「身體1部位」起泡！網看呆：真的沒想過

一名女網友透露，她洗澡時為了方便起泡，都是使用「陰毛」來搓出泡泡。（情境照）

2024/07/21 23:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人會在浴室準備一顆沐浴球，方便搓出許多泡泡。然而，近日有一名女網友在網上透露，她洗澡時為了方便起泡，都是使用「陰毛」來搓出泡泡，但她也自認此舉詭異，因此好奇有人跟自己一樣嗎？貼文曝光後，引起網友熱議。

一名女網友在Dcard以「會有人用陰毛起皂嗎？」為題發文表示，每當她洗澡時，會先把沐浴乳擠在手心，「然後用接近肚子的陰毛搓出泡泡再塗抹全身」。雖然她都是以這方式洗澡，但想一想覺得這行為蠻奇怪的，因此好奇詢問，「有人跟我一樣嗎？」。

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原PO進一步補充，她會先用清水洗私密處，才會用泡沫洗全身，所以不會把毛髮的髒污洗到身體其他地方。並解釋，不用沐浴球是因為每次都要把球上的泡泡沖掉和晾乾很麻煩。

貼文曝光後，不少網友感到震驚，紛紛留言表示，「我今天的網路好像用太多了….」、「哦...我沒那麼多，所以沒想過用這個，都是拿沐浴球」、「生活智慧王欸」、「笑死真的沒想過要用陰毛起泡泡欸」、「好像哪裡不對勁，但又好像挺正常...不理解但尊重」。

不過，也有網友跟原PO相同直呼，「我就知道我不是孤單的」、「什麼！？我以為大家的步驟1都是這樣ㄟ！」、「方便又快速」、「我...也是」、「我以為只有我會哈哈哈哈哈」、「我在沒有沐浴球的情況下會這樣」。

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