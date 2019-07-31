中國遊客赴澳疑非法獵殺袋熊 負責人與習近平表弟有關聯

2019-07-31 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲當局今（31）日表示，該國一個渡假村招攬中國遊客，讓他們用軍用武器射殺袋熊和其他當地野生動物。據悉，負責人與習近平表弟有關聯。

綜合媒體報導，維多利亞州警方和該州的環境部門表示，他們正在調查墨爾本以北、車程約2小時的狩獵活動，其負責人是一名備受爭議的中國出生商人。該渡假村在通訊軟體微信發布中文廣告，稱提供2天1夜的的狩獵體驗，還附來回墨爾本的豪華接送服務，總價是1000澳元（約新台幣2.1萬元）。

客人可以使用「各種狩獵武器，包括但不限於雙管獵槍、小口徑步槍和大口徑狙擊步槍」。廣告說，「這是軍武迷的終極夢想」，還附上遊客拿著槍枝的照片。廣告還列出一個位於維州Murrindindi的地址，地產紀錄顯示，該處價值750萬澳元（約新台幣1.6億元）的房地產為周九明（Tom Zhou）所有。

周九明是澳洲博彩皇冠度假集團的商業夥伴，名列國際刑警組織紅色通緝名單，亦從事中共滲透活動，曾買通多名澳洲警察、官員，為他和同樣身為皇冠賭場VVIP的習近平表弟齊明，多次搭乘私人飛機出行提供私人安全保障。

警方發言人表示，維州警方已獲知有關非法狩獵的報導，「警方將進行調查，確定是否犯下任何罪行」。澳洲農民可以申請獵殺當地動物的許可證，包括受到保護的袋熊，但非法射殺野生動物，將面臨罰款和長達2年的監禁。

澳媒指出，周九明一家總部位在墨爾本的公司，為中國遊客到澳洲賭場玩樂提供組團仲介服務，與黑幫和中共有關聯。

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