與颱風有關？南橫「紅色精靈」現身 漏斗狀放電瞬間奇觀

昨晚在南橫發生的「紅色精靈」，伴隨強烈的放電產出美麗的顏色與外型讓許多網友十分著迷。（縣府提供）

2024/07/23 11:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕南橫山區昨晚近8時發生俗稱「紅色精靈」的瞬間大氣放電現象，台東縣政府期盼更多天文專家能協助解釋成因，為民眾解惑。

「紅色精靈」是一種中高層大氣往高空噴發閃電的現象，這類現象稱為中高層大氣放電或瞬態發光事件（TLEs，Transient Luminous Events），除了「紅色精靈」，還有「藍色噴流」、「巨大噴流」等。

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台東縣政府在南橫啞口架設的攝影機昨晚7時52分40秒處拍攝到東南方出現大氣放電，並由下往上釋放能量。

台北天文館過去曾介紹，紅色精靈其實是發生在雲頂之上的大範圍放電現象，當積雨雲發出閃電的千分之幾秒後，由雲頂向更高空放電，時間僅數十分之一秒，看上去呈現橘紅色，往往會在瞬間消失，因此被稱為「紅色精靈」，是一種相當罕見的天象。

紅色精靈同時也引發許多民眾好奇，由於縣府架設的全時4K攝影機幾乎隨時都有許多民眾關注，這次紅色精靈也引發民眾議論，但就其詳細發生成音卻仍令大家好奇，縣府交觀處長卜敏正表示，期望有更多氣象專家能為民眾解惑、更了解台東美景。

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