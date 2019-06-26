〈北部〉《花蓮》被判當選無效 豐濱鄉長邱福順要上訴

2019-06-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年十一月底當選花蓮豐濱鄉長的邱福順，因涉嫌幽靈人口案，已被花蓮地方法院民事判決「當選無效」，一審判決出爐後，邱福順依法可再上訴；至於刑事部分，因牽涉幽靈人口，檢方已依照刑法「妨礙正確投票罪」提起公訴，刻由花蓮地院審理中。

一審判決出爐 邱否認叫人遷戶口

豐濱鄉長邱福順則無奈表示，親戚主動回來投票，他沒有叫人遷戶口，沒有做違法的事情，強調將再上訴，替自己討回公道。

檢方主張，邱福順去年擔任豐濱鄉代表會主席期間，意圖使自己當選鄉長，由時任豐濱鄉代表會副主席古方新、鄉代會林姓約聘雇員負責辦戶籍遷移，共同基於「妨害投票之意思聯絡」，於去年四月到七月間，將原戶籍新北市、台東長濱、台北市、新城鄉的九名選民，遷戶口到豐濱鄉靜浦、豐濱村共三個地址，且其中一地址是由邱福順擔任戶長；九人取得投票權後，並於去年十一月廿四日前往領票、投票給邱，使選舉投票發生不正確結果，由花蓮地檢署依照選罷法提起當選無效之訴。

判決書指出，邱福順原本是豐濱鄉代表會主席、古方新原為副主席，且偵查中相關人所述，對於如何辦理遷移戶籍的細節內容完全矛盾；而且負責遷移戶口的代表會林姓約聘職員，在選舉期間與邱福順有長官部屬的從屬關係等，認為邱福順應有參與虛偽遷移戶口，以從選舉中取得投票權並投票的行為。

依「地方制度法」規定，經判決當選無效確定，或經法院判決選舉無效確定，致影響其當選資格者，應解除職務，並應自事實發生之日起三個月內完成補選，所遺任期不足二年者，不再補選。

刑事妨害正確投票罪嫌 地院審理中

花蓮地檢署表示，目前刑事部分，包括豐濱鄉長邱福順、鄉民代表林長榮、嘎助‧馬庫兒、磯崎村長劉振生等人涉嫌引進遷徙幽靈人口，已分批依照妨害正確投票罪嫌送辦，目前花蓮地院審理中。

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