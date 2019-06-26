〈北部〉國一增設中豐交流道 政院核定

2019-06-26

〔記者李容萍／中壢報導〕市府交通局昨宣布國道一號增設中豐交流道加速興建案，已獲行政院核定可行性研究，經費由國道基金全額支應，後續由交通部高速公路局進行環差、規劃設計、用地取得與施工。中豐交流道第一階段闢建往返台北（北向）匝環道，費用十．五六億元，預計二○二三年底完工；第二階段南向部分將併同五楊高架道往南延伸至頭份計畫推動時，再滾動檢討推動。

先蓋北向匝環道 經費10.56億

中豐交流道位於國道一號中壢戰備道段（五十九．八公里處），屬於高架段交流道，當初原本規劃苜蓿葉型、全方向交流道，由中壢區中豐北路進出，工程總經費近七十億元，光是用地費就將近六十億元，由於費用過高，因應行政院國家發展委員會撙節經費要求，市府交通局持續與中央溝通協調，市長鄭文燦並向國發會說明此案推動的重要性，修正後估計南、北向匝環道合計費用六十．九八億元。

若南北向一起做 要近61億

鄭文燦表示，「國道一號增設中壢中豐交流道計畫」地方期盼已久，國發會於二○一四年審議此案可行性研究時，要求儘量減少徵收面積、採取多元用地取得方式以降低用地成本。為使此案順利推動，他上任後請市轄立委協助向中央爭取，期間也拜會交通部並多次與高公局協商交流道形式，考量用地範圍、經費過高及縮減推動期程，最後與高公局達成共識。第一期先行闢建車流比例占七十％的往返台北（北向）匝環道，並預留第二期增設往返南向匝環道結構，第二期南向部分將併同五楊高架道拓寬工程往南延伸至頭份計畫推動時，再滾動檢討推動。

交通局長劉慶豐表示，此案後續將由高公局啟動規劃設計，市府會積極協助辦理用地取得作業，以加速環差、工程發包等進度，有效縮短計畫時程，期望可儘早開工並完工，以提供桃園高鐵青埔地區相關重大建設計畫更充足的聯外交通，將既有中壢、內壢交流道車輛有效分流，並提供A21轉運站更快速上國道的路線；市府同時也配合推動將南園二路打通至中豐北路，連接內壢交流道和中豐交流道，改善中壢地區交通，讓交流道能發揮最大效益。

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