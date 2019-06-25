〈中部〉《南投》上合歡山免找車位 南投客運中巴延駛3站

2019-06-25

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山為熱門登山及賞景路線，但台十四甲線沿途停車空間有限，常有山友、遊客大歎停車大不易，南投客運考量遊客需求，將每天往返清境農場與合歡山松雪樓的中巴班車，自七月一日起延駛至小風口，減少遊客開車找車位，甚至違停受罰的麻煩。

武嶺、松雪樓停車場整修 假日常塞爆

合歡群峰高度在三千公尺以上，也有多座百岳，但因有台十四甲線合歡山公路直達，免去長途步行跋涉，成為遊客容易親近的百岳。林務局東勢林管處近來整修台十四甲線沿線武嶺及松雪樓兩處重要停車場，停車空間本就不足，假日更是塞爆，不少駕駛人因違停影響交通受罰。

7/1起增停石門山、合歡山管理站及小風口

南投客運為服務遊客，向監理單位申請，將每天行駛仁愛鄉台十四甲線八公里清境農場至合歡山的六六五八A路線中巴公車，自七月一日起延駛至台十四甲線卅六‧六公里小風口，全長約廿六公里路段設置廿個停靠站，從松雪樓延駛路段增加石門山、合歡山管理站及小風口等三站，從清境農場至小風口全票九十五元、半票四十八元。

每天往返6班次 採預約優先搭乘

南投客運表示，六六五八A路線公車每天往返計六班次，去程清境國民賓館至小風口上午八時廿分、十一時及下午二時卅分發車，回程小風口發車時間九時四十分、中午十二時四十分及下午三時五十分，車行時間估計一小時，可服務攀登合歡山主、北、東峰及石門山等遊客，避免自行開車不易停車、甚至違規受罰的麻煩。

南投客運指出，目前採預約優先搭乘，例假日不受理預約，至於不少單車族詢問能否讓單車上公車，考量中巴空間有限，無法提供相關服務。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法