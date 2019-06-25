〈中部〉2020台灣燈會在台中 市府規劃三大主題

2019-06-25

〔記者歐素美／台中報導〕二○二○台灣燈會將於明年二月八日在台中登場，市府規劃以「璀璨台中」為主軸，主展區在后里馬場及森林園區，佔地卅五公頃，展期從二月八日至廿三日，共十六天，分為雨林秘境及藝想世界，展現生態永續、藝術美學及科技智慧、傳統創新；副展區在文心森林公園，佔地八．八公頃，展期從今年十二月廿一日至明年二月廿三日，長達六十五天，以童趣樂園為主，呈現親子歡樂、活力宜居。

觀旅局長林筱淇表示，后里森林園區「雨林秘境」，展示以光雕投影、藝術裝置、遊行演出為主，探討地球雨林多樣性，伴隨影像聲音、故事敘述及藝術裝置，呈現地球環境教育永續議題。

后里馬場園區「藝想世界」，則以花燈工藝、機械動態、數位投影、馬戲演出為主，呈現民俗文化根、傳統國際化。將傳統花燈結合機械動態、科技、多媒體應用，再造燈藝經典。

文心森林公園「童趣樂園」，以大型花燈、互動裝置、場景營造、多元展演為主。以孩童、歡樂為核心，規劃各種節慶場景、童話故事燈區，打造市中心的兒童森林樂園。

「雨林秘境」除有觀光局的主燈區，另規劃有魔幻雨林光影燈區、夜光戲偶遊行、新住民燈區、里山大地燈區、友好城市燈區、宗教禮俗燈區、廿九花燈車燈區、競賽花燈、后里主題車站、抓寶大道及花開聲音／遊客中心燈光秀。

「藝想世界」則有動物狂歡燈區、現代高空馬戲、產業讚聲燈區、地方采風舞台、兩岸交流燈區、馬場森林燈光秀；還有無人機流星雨表演、創意街車市集、多媒體移動迷宮、機器千手觀音；花舞館則將設巴黎光之工坊數位藝術中心及巨型香菇觀光工坊，展現新社香菇產業；另利用原花博園區的花馬道，設置客家燈區。

「童趣樂園」則設有節慶嘉年華燈區、十二生肖故事燈區、童話場景燈區、動漫燈區、笑聲充電互動燈區及童樂舞台。

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