〈北部〉《桃園》全齡無障礙 虎頭山虎嶺迎風步道啟用

2019-06-23

〔記者謝武雄／桃園報導〕虎頭山風景特定區橫跨桃園、龜山兩區，面積達七二○公頃，為打造友善步行環境，市府規劃三大登山系統、六條步道，其中全長一．七公里的桃十一稜線步道，命名為「虎嶺迎風步道」，昨天落成啟用並舉行千人健行活動，步道採取全齡友善、無障礙設計，民眾走在稜線步道上，可以享受都市登山樂趣。

虎頭山劃設為風景特定區 面積廣達720公頃

市長鄭文燦致詞時指出，虎頭山是桃園人的陽明山，以往只有十五公頃，劃設為風景特定區後，面積達七二○公頃，未來對於特定區開發，除步道外，後續將活化龜山苗圃、樹木銀行及楓茶米休閒農業區，串聯楓樹坑及楓茶米休閒農業區，另針對虎頭山前山明倫三聖宮將擴大宗教專區、增加停車場空間，並提供攤販集中空間，同時搭配周邊道路拓寬工程，讓上山交通更順暢；另市府也同時進行南崁溪河川整治計畫、桃林鐵路活化為自行車道，打造綠色休憩廊帶，提升桃園地區的生活品質。

風景特定區規劃三大登山系統、六條步道

虎頭山風景特定區步道包含三大系統、六條步道，所謂三大系統是指前山（公園內）系統、後山環山（公園外）系統、桃十一線道路系統；前山系統的「全齡友善步道」已經完工，另「環狀賞景步道」則為現有的步道整理，目前已經完成指標系統汰換等作業。

後山環山系統則以環山步道為主，後山步道網絡密布，大多是經愛好登山、健行民眾隨意走出的山徑，有一些天然節點障礙，例如溪流等必須搭建橋樑，目前已經突破步道節點障礙完工。

桃十一線道路系統三步道 2020年底全部完工

另桃十一線道路系統，主要是讓遊客能從「桃林鐵路」經由各步道系統，進入虎頭山風景特定區各休憩景點及後山環山步道系統，包含桃十一稜線步道、三元步道（由三元街連接至桃十一稜線步道環保公園）、水汴頭步道（由萬坪公園連接至桃十一稜線步道水汴頭平台），預計二○二○年底可全部完工。

昨日啟用的虎嶺迎風步道，可由虎頭山公園與北區老人文康活動中心連接忠烈祠步道系統，再沿著桃十一號單側道路步行至環保公園，步道特別採取全齡友善、無障礙設計，方便長者及身障族群使用。

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