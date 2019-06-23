〈中部〉北港礫間淨水設施 獲環教場所認證

2019-06-23

〔記者詹士弘／雲林報導〕每天可淨化一萬噸家庭廢水！地面看不見污水，卻能自然淨化水質，北港礫間接觸曝氣氧化廠，在地底下設置礫間處理設施，地表則是綠地草皮，達到廠區公園化的效果，目前已取得環境教育場所認證，成為雲林縣首座礫間設施環境教育設施場所，有意參觀者可向水利處提出申請。

可向水利處提出申請參觀

礫間淨化處理技術源於淺型河川的自然淨化作用，在淺型河川中，河川或渠道底部經長期的沉澱與沉積作用，會被細菌、藻類、原生動物等微生物及輪蟲類、貧毛類等微小生物所組成的生物膜所覆蓋，自然河川中與生物膜接觸面積小，去除有機污染物的能力有限，人工處理的礫間淨化處理技術，則可增加介質來提高生物膜與廢水接觸面積，提高水質淨化能力。

佔地一公頃 處理家庭廢水

縣府水利處長許宏博表示，北港礫間接觸曝氣氧化廠位於北港鎮文仁路媽祖大橋西側，佔地為一公頃，主要截取北港鎮都市計畫區內家庭廢水，引進設在地下室的礫間位，高度約四公尺，以大自然河川中所取得的礫石，因為石頭間有很多孔隙及微生物，礫石表面會因微生物自然作用生成生物膜，並與水中的有機物質進行分解作用，最終分解成水及碳酸化合物。

許宏博說，經淨化處理過的放流水可作為廠區植栽澆灌用水，或放流北港溪成為大自然水循環一環，徹底落實環教八大領域「水資源回收再利用」、「潔淨家園」、「守護河川」目標。

地下礫間室 有如超大型水族箱

縣府藉由北港礫間接觸曝氣氧化廠取得環境教育設施場所認證，廠區地面種滿草皮，並設有涼亭，已經公園化，而水資源可回收再利用，又兼具環境教育等功能，打造出低碳樂活、節水永續的綠生活，參觀礫間廠的民眾，可以進入地下的礫間室，看到厚四公尺的礫石層，就好像進入超大型水族箱底層，相當有意思。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法