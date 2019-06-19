〈南部〉台南亞太棒球村少棒球場 7月10日完工

2019-06-19

〔記者劉婉君／台南報導〕第五屆U12世界盃棒球錦標賽將於七月廿六日至八月四日舉行，台南市要以全新的亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村），迎接來自全球五大洲、十二支國家代表隊，目前少棒主球場整體工程進度已達九成，預計七月十日完工。

U12世界盃少棒賽 7月底登場

兩年一屆的U12世界盃少棒賽即將在七月底登場，亞太棒球村的施工進度也受到各界關注，教育局長鄭新輝與台南市體育處、工務局昨天前往會勘，少棒副球場已接近完工，正進行景觀工程中，而主球場部分，雖然上週連續多日降雨，天氣一放晴，施工單位就加緊腳步趕工，觀眾席座椅預計這個月底就會安裝完成。

少棒主球場8000席座位 月底完成

施工單位表示，亞太棒球村第一期工程包括少棒的主、副球場，其中主球場有八千席座位、副球場一千席。主球場屋頂採用薄膜結構，現進行拉膜的工作，而包廂和轉播室等工作區域的玻璃將在廿日安裝，二樓挑空，中間為商店街，一樓則是球員休息室及行政區，內野部分投手丘將在最後收尾時進行，外野草皮下週整平，全壘打標竿、燈柱及LED大螢幕、全壘打牆等相關設施，均已就緒，現在主要進行的為周邊景觀工程。

鄭新輝指出，從目前的進度來看，整個少棒主球場不論是外觀或內部，都相當雄偉美觀，也希望屆時全台民眾一同進場坐滿八千席座位，共同為台灣隊加油，把冠軍獎盃留在台灣。

12支親善加油團 接待各國代表隊

今年的U12世界盃少棒賽，市府延續傳統，組成十二支親善國小加油團協助接待各國代表隊，並從本月初開始巡迴校園，為各隊及台灣隊選手加油集氣。負責接待地主台灣隊的忠義國小，昨天與鄭新輝一同以摺紙方式製作狀元帽，將送給台灣隊，象徵掄元奪冠，師生們也一起揮舞國旗，為台灣隊高喊「勝利」，並跳Champ Taiwan加油舞，用行動力挺台灣小將。

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