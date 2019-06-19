〈中部〉《台中》各方勸進選立委 林佳龍未表態

2019-06-19

〔記者唐在馨、歐素美／台中報導〕國民黨北區及北屯區立委沈智慧參加海峽論壇惹議，泛綠選民希望由「最強人選」交通部長林佳龍挑戰，林昨到台中促銷荔枝，對此僅以「不談選舉」回應。

沈智慧參加海峽論壇，因「一國兩制」問題引發爭議，她事後表示，未支持一國兩制，並熱愛中華民國，卻激怒泛綠選民，基層認為民進黨不應讓沈智慧再次輕騎過關。尤其，現任市長盧秀燕民調墊底、「逢龍必反」，「希望林佳龍回來台中」的網路聲量高，林佳龍是「最強人選」，應讓林對戰沈，替民進黨拿下北北區立委。

地方人士表示，北北區立委原為盧秀燕，盧擔任市長後由沈智慧接棒，林佳龍出來挑戰有三個優勢，其一是民進黨目前最強人選、其二可再次由人民檢視林及盧政績，再來如果林贏了立委，可以宣布選民已經讓盧秀燕的期中考不及格，林也可以考慮再戰下屆市長。

立委補選 林已拒參選

其實，去年縣市長敗選，北北區立委補選，據傳民進黨中央就曾詢問林佳龍有無意願參選？遭林拒絕，並推派前交通局長王義川參選，結果輸給沈智慧；日前市議員陳世凱也曾建議林參選大肚烏日龍井區立委，對戰立委顏寬恒，基層勸進林選立委的聲音不斷。

民進黨中市黨部主委何明杰表示，立委提名要中央決定，是否需要林佳龍參選？要看個人意願，目前地方上包括現任議員謝明源，前議員蔡雅玲、劉國隆，王岳彬及里長林煜舜等人都有人點名或有意願，最後仍需由中央黨部通盤考量。

針對泛綠人士勸進選北北區立委，林佳龍面對媒體詢問，僅以「不談選舉」回應。

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