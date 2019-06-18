〈台北都會〉「e」起來行善 新北「好日子愛心大平台」上線

2019-06-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨天宣布成立「好日子愛心大平台」入口網站，以原本的實物銀行作為基礎，擴大將各界的愛心資源統一調度、盤整，民眾只要上網註冊，可自行選擇協助弱勢的服務方案，自主決定捐助金錢或愛心物資，讓想要行善和需要幫助的人透過平台媒合，彼此都獲得「施與受」的滿足，避免愛心遭濫用或浪費。

可選擇捐助對象及方式

侯友宜表示，新成立的「好日子愛心大平台」擴大服務層面，由市府擔任媒合平台，採取會員制，民眾上網註冊成為「圓夢英雄」後，可依照個人的自主意願自行選擇弱勢服務方案，凡弱勢民眾有急難救助需求，公部門的社福資源無法立即到位，都能利用這個平台獲得媒合，「是快速急救、幫助的橋梁」，他鼓勵每個人都成為「圓夢英雄」共同行善。

避免愛心遭濫用或浪費

在演藝圈有「台灣好媳婦」之稱的藝人佩甄，受邀擔任愛心大使，她表示，很多人想做善事，但不知從何做起，也擔心捐助的金額或物資沒有獲得好好運用，「好日子愛心大平台」提供行善管道，只要上網註冊就能隨時隨地做愛心，網站上將需要幫助的對象分門別類，讓人一目了然。

25負責人響應 當「圓夢英雄」

昨天在侯友宜登高一呼下，有二十五個單位負責人願意成為「圓夢英雄」，獅子會台灣總會議長王銓榮表示要捐贈獅子公園，同濟會台灣總會北二區主席曾麗甘要捐贈偏鄉長輩「逗陣走專車」，圓融行善團代表蔡吉隆為林口社會住宅添購家具，微星科技簡文哲協理要捐贈一百台筆電，板橋慈惠宮要捐贈地震體驗車和一萬組火災警報器。

台塑企業暨王詹樣公益信託王文堯要捐贈受暴家庭經濟協助計畫一一○萬元，凱擘集團全聯有線電視總經理龔邦泰要捐贈八里愛心教養院學童文具用品；另外，普賢寺住持宗道法師原本要捐贈三輛復康巴士，聽到侯友宜表示高頂救護車可以及時搶救OHCA傷患，當場表示再追加捐贈三輛高頂救護車給市府。

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