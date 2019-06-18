〈北部〉《桃園》運動中心泳池禁教學 親子除外

2019-06-18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕許姓市民上週五晚間，帶三歲兒子到桃園國民運動中心游泳，不料待不到半小時卻被「請出場」，理由是「現場禁止教學行為」，許小姐不滿說，提倡全民運動為出發的運動中心，卻禁止家長給小孩教學，認為「國民運動中心原來一點也不國民」。市府體育局對此表示，據桃園國民運動中心游泳池使用規範第十一條「除本中心核可之教學課程，嚴禁私人授課教學行為」，但此規範排除親子，將向當日上班的救生員了解情形並釐清規定。

教孩子游泳被請出場 家長跳腳

許姓家長說，她於十四日晚間帶著三歲兒子到住家附近的桃園國民運動中心，買了泳池入場券進場後，就在兒童池的角落由她教兒子做悶氣、撿玩具及漂浮、打水的動作，但才剛下水不久，泳池救生員先是到牆邊貼上「禁止教學行為」的公告，她覺得自己是帶小孩做水性適應，因此沒有理會，沒想到過了不久，救生員就走過來告訴她泳池禁止教學，她雖向對方說只是教自己的小孩，卻仍被救生員禁止。

許姓家長表示，對方的態度讓她感覺是把學生帶進來，假裝成自己的小孩而教學，她強調，自己是游泳教練，明白不能私接學生到泳池教學的規定，但她更質疑，「家長有教練證照，難道就不能教自家小孩？」

市府：將跟救生員溝通了解

許姓家長說，她出場後，得知情況的櫃台人員表示「家長教小孩是可以的」，也願意協助和救生員溝通，或者給體驗券、退入場費補償。但她認為錢不是重點，畢竟這樣的感覺很不舒服，國民運動中心不就是要提升運動風氣，卻出現禁止親子教學的行為，著實令人無語。市府體育局表示，由於當日上班的救生員昨天請假，將待其上班後了解情形。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法