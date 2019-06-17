〈南部〉高雄／韓流退燒？ 親韓3將國民黨立委初選落敗

2019-06-17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓流退燒？國民黨高雄市區域立委第一、第四選區民調昨揭曉，王齡嬌及徐慶煌分別出線，曾任韓國瑜競選高雄市長發言人的侯亞寧，則不幸敗北。對此，民進黨立委趙天麟認為，韓流高峰已經過了，對明年民進黨高雄立委選情審慎樂觀。

曾任韓競選市長發言人的侯亞寧敗北

國民黨高雄市黨部昨宣布，第一選區（桃源、旗山等十四個行政區），兩家民調公司合計排序為：王齡嬌 （五十一．三七七％）、侯亞寧（四十八．六二三％）；第四選區（仁武、林園等四個行政區）為：徐慶煌（五十八．五九四％）、曾玉祥（四十一．四○六％）。

總計高雄市立委初選的八個選區，國民黨提名人選均已出爐，將全面迎戰現任的民進黨籍八位立委。

一選區王齡嬌復出 對上綠營邱議瑩

第一選區勝出的王齡嬌，曾任兩屆高雄市議員，問政犀利，有「議會小辣椒」之稱，二○一○年卻以最高票落選，之後淡出政治圈。此次立委選戰決定復出，她將在大選對上民進黨的邱議瑩。

落敗的侯亞寧，曾擔任韓國瑜競選高雄市長的發言人，此次主打「幫忙實現韓國瑜的政見」，但因四月才起步，加上韓流退燒，不敵王齡嬌。

第四選區出線的徐慶煌，是內埔工業區服務中心主任，父親徐志明曾是民進黨籍立委，他將在大選對上民進黨的林岱樺。

與韓關聯性高 陳宜民、張顯耀也落馬

藍營人士分析，隨著韓國瑜表態爭取總統大位，高雄基層的確有接獲不滿聲音，導致韓國瑜在高雄的支持度略有下滑，連帶影響與韓國瑜關聯性較高的參選人，例如也曾任韓國瑜競選發言人的不分區立委陳宜民，這次也在鳳山立委初選中箭落馬；有韓粉四大天王力挺的張顯耀，在左楠區同樣不敵黃昭順。

不過，縱使韓國瑜聲勢下滑，如果韓國瑜在黨內總統初選過關，藍營八位立委參選人還是會緊黏韓國瑜，冀望韓發揮母雞帶小雞的效應。

趙天麟：記取去年慘痛 綠提早啟動

第六選區爭取連任的民進黨立委趙天麟認為，韓流還是很可觀，但已不如之前最鼎盛狀態，韓流高峰已經過了，尤其韓說出「Yes I do」後，連一些藍營支持者也對他感到失望。

趙天麟對明年立委選情審慎樂觀，因為去年慘痛教訓，今年綠營整合很快，高雄市立委除了賴瑞隆，其餘七人都沒經過初選，等於比國民黨對手提早半年啟動大選模式，且國民黨立委初選後，還得面臨整合問題。

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