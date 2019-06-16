〈北部〉龍潭銅鑼圈山坡地 45公頃將劃出

2019-06-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕中央對於山坡地認定嚴苛，導致桃園市有四十五％土地都被劃入山坡地，若開發要有水土保持計畫，還要繳交公告現值六到十二％的造林基金，市府除與農委會協商緩徵造林基金外，也積極辦理山坡地劃出工作，繼龜山區六五五公頃土地劃出後，龍潭小人國一帶銅鑼圈約四十五公頃山坡地也將劃出，目前尚有八個行政區八○七公頃土地持續申請劃出。

鄰近小人國 政院原則同意

市府水務局長劉振宇表示，龍潭銅鑼圈一帶地勢平坦，周邊有小人國，劃出後可發展休閒觀光產業，劃出案經向中央溝通說明，行政院已原則同意劃出。

目前桃園市已經劃出的土地，包含龜山區林口工五、工三工業區、機捷A7站區段徵收計畫、長庚院區、文華段、文興段就有六五五公頃，另加入龍潭銅鑼圈，劃出面積已達七百公頃，目前尚有八個行政區八○七公頃土地將陸續向中央申請劃出。

劉振宇表示，以往中央對山坡地認定，除坡度超過五％一律納入外，對於坡度未達五％但海拔超過一百公尺也納入，導致桃園市十二萬一千餘公頃土地中，就有五萬五千六百餘公頃為山坡地，占總面積四十五％以上，除復興全區都是山坡地，大溪、龜山、蘆竹、楊梅、龍潭等區，都是山坡地比例較高的地方，目前檢討劃出的是坡度未達五％，但海拔超過一百公尺的山坡地，這部分約有三千多公頃。

後續開發 依建管法令規定

劉振宇表示，劃出山坡地後將回歸建管，目前建管法令規定開發面積達三百平方米以上，要有雨水貯留設備，另依「水利法」規定，開發面積超過二公頃，必須有逕流分攤、貯留管制，都要求建築物本身有一定的防洪功能。

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